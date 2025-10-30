Prisión preventiva para el hombre que agredió a su expareja y se atrincheró con un cuchillo en un local de Santo Tomé

El juez José Luis García Troiano ordenó la medida cautelar a pedido de la fiscal María Lucila Nuzzo. El imputado, de 31 años, tiene antecedentes penales y fue acusado de varios hechos de violencia de género, además de resistirse a la autoridad tras amenazar de muerte a la víctima.

Prisión preventiva para un hombre que agredió a su expareja y se atrincheró con un cuchillo en un local de Santo Tomé

Un hombre de 31 años , identificado por sus iniciales A.D.S. , quedó en prisión preventiva tras ser imputado por una serie de hechos de violencia de género cometidos en Santo Tomé contra su expareja.

También se lo investiga por atrincherarse en un local comercial armado con un cuchillo para evitar ser detenido por la policía.

La decisión fue tomada por el juez José Luis García Troiano, a pedido de la fiscal María Lucila Nuzzo, en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Santo Tomé: se atrincheró en un local comercial después de discutir con su pareja y se entregó tras dos horas de tensión

La fiscal valoró que “las evidencias presentadas fueron suficientes para acreditar que los hechos ocurrieron tal como fueron relatados en la imputación y que el hombre tuvo la intervención que planteamos”.

Además, destacó que el magistrado consideró los riesgos procesales vigentes y el antecedente penal condenatorio del acusado, quien ya había recibido una pena de dos años de prisión de ejecución condicional.

Los hechos

Según informó Nuzzo, al imputado se le atribuyeron cinco hechos ilícitos, de los cuales dos ocurrieron el miércoles pasado.

En horas de la madrugada, el hombre agredió físicamente a su pareja, rompió su teléfono celular y luego abandonó la vivienda. Poco después, regresó y la amenazó de muerte, diciéndole que si salía del inmueble “la mataría o le haría daño a su familia”.

Mientras personal policial entrevistaba a la víctima, el agresor escapó e ingresó a un local comercial, donde se atrincheró detrás de un mostrador con un cuchillo Tramontina.

“El imputado impidió su aprehensión, pero finalmente fue reducido una hora y media después gracias a la intervención de un negociador del Grupo de Operaciones Especiales (GOE)”, relató la fiscal del MPA.

Antecedentes de violencia

Los hechos recientes no fueron los primeros episodios de violencia atribuidos a A.D.S. Según el MPA, en octubre de 2024, el imputado golpeó a la misma víctima en otra vivienda de Santo Tomé, provocándole lesiones en la boca, un brazo y la espalda.

Asimismo, en marzo de este año, el acusado agredió físicamente a su pareja cuando estaba embarazada de ocho meses y la amenazó de muerte. “En horas de la noche de ese mismo día, la llamó por teléfono y la amenazó nuevamente”, precisó Nuzzo.

Los delitos imputados

La fiscal atribuyó al detenido la autoría de lesiones dolosas leves calificadas por el vínculo (dos hechos), amenazas y amenazas coactivas (dos hechos), todos en un contexto de violencia de género, además del delito de resistencia a la autoridad.

Con esta resolución, el hombre permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación, acusado de reiterados hechos de violencia contra su expareja y de haber puesto en riesgo a terceros durante su intento de fuga y atrincheramiento.