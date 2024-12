Promociones, descuentos y cuotas: expectativa y optimismo en los paseos comerciales de Santa Fe por las ventas de Navidad

Se vienen noches de compras

Andrea Soria, vicepresidenta de la Asociación Peatonal San Martín, destacó los esfuerzos realizados por los comerciantes para embellecer la zona y organizar actividades para la Noche de Compras, que tendrá lugar el domingo 15 de diciembre, de 17 a 22 horas.

Con una amplia variedad de opciones para todos los gustos, detalló que los visitantes podrán disfrutar tanto de la experiencia de comprar regalos como de un buen momento con familiares y amigos.

Las ventas minoristas pyme cayeron 1,7% interanual en noviembre

"Venimos trabajando hace bastante tiempo para adornar la peatonal y ofrecer una propuesta atractiva para todos", comentó Soria. Durante esa noche especial, habrá música en vivo, con la participación de la Banda de la Policía de Santa Fe y un cierre a cargo de Efraín Colombo, entre otras sorpresas. Además, los comercios ofrecerán promociones especiales para facilitar las compras navideñas.

peatonal.jpg El comercio de Santa Fe encara con optimismo la Navidad, una de las fechas más esperadas del año.

Soria reconoció que 2024 fue un año complicado para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), pero señaló que los comerciantes están adaptándose a la situación. "Estamos ofreciendo promociones de contado y cuotas sin interés, con el objetivo de aliviar el bolsillo de nuestros clientes", explicó.

Muchos locales estarán ofreciendo tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito, mientras que el pago en efectivo contará con importantes descuentos.

Además de las compras, Soria destacó que la gastronomía en la peatonal será un atractivo. "Tenemos una excelente oferta gastronómica, y los comerciantes gastronómicos de la zona han preparado promociones especiales para esta noche de compras", aseguró.

"Lo que más necesitamos ahora son buenas vibras", expresó Soria, en referencia al ánimo que predomina en la previa de las fiestas y en el contexto de cierre de un año que fue complejo para el sector. Los comerciantes de la peatonal santafesina están confiados en que la Navidad será una oportunidad para reactivar las ventas

Aristóbulo del Valle se prepara para un domingo diferente

Giorgina Giay, integrante de la Asociación de Comerciantes de Aristóbulo del Valle, destacó que los comercios de la zona ya están listos para recibir la Navidad.

"Ya tenemos todo preparado: armamos el arbolito, los adornos y hasta un reno para que la gente se saque fotos", expresó. Los comerciantes están trabajando con promociones especiales para atraer a los clientes en lo que se espera sea una temporada clave para las ventas.

Uno de los eventos más destacados será la Noche de Compras, que se llevará a cabo el domingo 22 de diciembre, de 18 a 22 horas.

avenida Aristóbulo del valle .jpg Jose Busiemi

Durante esta noche especial, la calle será cerrada al tránsito y se convertirá en un espacio recreativo, con actividades para toda la familia. "Habrá una kermés, juegos para niños, food trucks, música en vivo y la participación de la fanfarria, que recorrerá la avenida con su música", detalló Giay en declaraciones a LT10.

Acuerdo Navidad: presentaron una canasta de cinco artículos para las fiestas a un precio de $4.990

Además, la Noche de Compras contará con promociones en todos los rubros, desde ropa hasta artículos de tecnología.

A pesar de las promociones y las expectativas, Giay señaló que las ventas aún no han repuntado significativamente. "Todavía no se han visto las ventas. Hay muchas consultas, pero las compras en sí no se han concretado", comentó. En ese sentido, los comerciantes esperan que, como sucede cada año, las compras se realicen en los días previos a Navidad y Año Nuevo.

En ese sentido, los comerciantes le piden a los clientes que se acerquen con anticipación para poder brindarles un mejor servicio y asesoramiento.

En cuanto a las promociones, Giay explicó que hay una variedad de opciones disponibles dependiendo del comercio y del rubro. "La mayoría de los comercios tiene acuerdos con bancos y entidades crediticias, con descuentos y promociones dependiendo de cada tarjeta o día", indicó. Por ejemplo, algunas tarjetas ofrecen reintegros, descuentos directos o cuotas sin interés. En este sentido, los comerciantes sugieren que los clientes consulten las promociones de cada tienda para aprovechar las mejores ofertas.