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Pronóstico en Santa Fe: calor este martes, lluvias el miércoles y frío desde el jueves

La temperatura llegará a 27° durante este martes. El ingreso de aire frío provocará inestabilidad, lluvias y un marcado descenso de las temperaturas durante los próximos días

6 de octubre 2026 · 07:42hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada parcialmente nublada y con una temperatura de 15.1º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 27°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, si bien se mantiene una configuración en las masas de aire muy similar a la de ayer, se observa un desplazamiento hacia el este del patrón circulatorio, lo cual permite un ingreso mayor de aire cálido. Esta situación genera que las condiciones comiencen a prepararse para el arribo de una nueva masa de aire frío a partir del día jueves, con lo cual se debería observar una tendencia en ascenso de las temperaturas, acompañando la tendencia a inestabilizarse gradualmente las condiciones y con ello la posibilidad de lluvias débiles y dispersas a partir del miércoles por la tarde y primeras horas del jueves.

Miércoles con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables a inestables con la posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada, no descartándose algunos chaparrones más intensos hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en ascenso: mínima 17º y máxima 29º. Vientos moderados predominando del sector este/noreste, rotando al norte y luego cambiando al sur/suroeste hacia últimas horas del día.

En tanto para el jueves se espera cielo parcialmente cubierto a cubierto, con algunos mejoramientos temporales con condiciones inestables a algo inestables, pero mejorando lenta y gradualmente con posibles lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas del día, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en descenso, con baja amplitud térmica: mínima 15º y máxima 19º. Vientos moderados predominando del sector sur/suroeste.

Por último, se espera un viernes con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso: mínima 12º y máxima 17º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, rotando lenta y gradualmente al sureste.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

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