Pullaro: "Desde el Gobierno de Santa Fe damos batalla frontal contra el crimen organizado"

En la oportunidad, Pullaro sostuvo que estas subastas son parte de “una política pública que llevamos adelante con mucha claridad. Nosotros le damos una batalla frontal al crimen organizado, y así logramos en el 2024 y a lo que va del 2025 bajar de manera considerable la violencia, trabajando junto al Gobierno nacional, al municipal, pero también junto a la justicia federal y a la provincial”, remarcó el gobernador. Además, agregó: “No nos podemos quedar solamente con encarcelar a quienes cometen delitos, a quienes venden droga y arruinan a la sociedad y arruinan a las ciudades. Tenemos que ir por los bienes de estas organizaciones criminales con un mensaje muy claro: vos podés estar preso, pero además no vas a tener un peso porque el Estado se va a quedar con tus bienes y el Estado los va a subastar para que con ese dinero podamos resarcir a las víctimas y también fortalecer las instituciones intermedias como se ha hecho hasta el momento”.

Mensaje

Asimismo, el gobernador resaltó: “Esta una política pública única en la República Argentina. Esto requiere mucho valor de parte de la Aprad porque demanda mucha fortaleza y mucha valentía. Más allá del dinero que se va a recaudar, en esta ocasión lo importante es el mensaje que da la provincia de Santa Fe: vamos a ir contra los que cometan delitos, los vamos a meter presos, pero además los bienes los vamos a secuestrar y posteriormente los vamos a subastar para que las organizaciones criminales no solo no tengan recursos, sino que no puedan pagar a los mejores abogados o a los mejores contadores como vimos que sucedió en muchísimos momentos en nuestro país”.

En esa línea, el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin sostuvo que “en esta gestión de gobierno hay decisión, firmeza y transparencia. Eso es lo que nos hace recuperar la calle para la gente buena y es lo que todos los días, con su trabajo, junto al gobernador y sus equipos, logra para que la historia de Rosario sea la historia que Rosario merece”.

Debilitar a las organizaciones criminales

También, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza destacó enfáticamente la subasta: “Desde el día uno de inicio de gestión empezamos a trabajar fuertemente en materia de seguridad para ordenar la provincia de Santa Fe. Entendimos que hay que controlar la calle y controlar la cárcel para que los delincuentes no puedan seguir operando desde las cárceles. Hoy nos toca sacarle la plata y a través de esta subasta lo que hacemos es debilitar a todas las organizaciones criminales, venderles a las organizaciones narcocriminales más grandes todos sus bienes. Y también a las organizaciones más chicas -involucradas en robos de celulares, carteras- venderles y subastarles las motocicletas que usan”.

Cabe recordar que para esta primera subasta del año se inscribieron unas 3.650 personas provenientes de 20 provincias del país.