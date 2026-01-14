Pullaro dijo que en Santa Fe hay "40.000 personas que viven del empleo privado en función de las obras que realiza la provincia"

El gobernador recorrió obras estratégicas en el departamento General López y defendió la inversión pública como motor de desarrollo, empleo y crecimiento económico. Inspeccionó trabajos viales, deportivos, educativos y de vivienda en Venado Tuerto, Sancti Spiritu y San Eduardo.

Según Pullaro, en Santa Fe hay "40.000 personas que viven del empleo privado en función de las obras que realiza la provincia

El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió este miércoles obras que el Gobierno de Santa Fe ejecuta en el departamento General López y volvió a destacar el rol de la obra pública provincial como herramienta para el desarrollo y la generación de empleo.

En ese marco, aseguró que en la provincia “hay 40.000 personas que viven del empleo privado en función de las obras que realiza el Estado provincial” .

Durante la recorrida, Pullaro afirmó que su gestión impulsa “un plan de obras muy ambicioso para el sur y para cada punto de la provincia” y contrastó esa política con el escenario nacional. En ese sentido, señaló que mientras “el Gobierno nacional recortó la obra pública, Santa Fe redobla la apuesta”, y sostuvo que “hacer obras no es corrupción, ya que si uno no roba, la plata alcanza”, destacando una administración austera y eficiente.

LEER MÁS: Santa Fe obtuvo financiamiento internacional por USD 800 millones para obra pública: "Es un día histórico", dijo Olivares

El mandatario subrayó que “las obras estratégicas son desarrollo, igualdad, generación de empleo y crecimiento económico”, y remarcó que la inversión pública provincial no solo genera trabajo, sino que también mejora la logística y la transitabilidad, permitiendo que las empresas reduzcan costos y ganen competitividad. En la misma línea, mencionó el fortalecimiento del sistema energético y de gas como un factor clave para el desarrollo industrial en todas las localidades.

Inversión en deporte y educación

La agenda comenzó en Venado Tuerto, donde Pullaro estuvo acompañado por el intendente Lionel Chiarella, la senadora departamental Leticia Di Gregorio y las diputadas provinciales Sofía Galnares y Fernanda Castellani. Allí inspeccionó los trabajos que se ejecutan sobre avenida Comandante Espora y la Circunvalación, una obra estratégica que presenta un avance del 30 % y se desarrolla entre la Ruta Nacional Nº 8 y la Ruta Nacional Nº 33.

Según se detalló, la intervención busca mejorar la conectividad urbana, la integración territorial, el desarrollo productivo y la seguridad vial. El proyecto incluye pavimentación en Circunvalación y calle Espora, la construcción de cuatro rotondas, una ciclovía, un cruce ferroviario, estabilizado granular en calles colectoras, alcantarillas, alteo de líneas eléctricas, cordones de hormigón, reacondicionamiento de desagües pluviales, señalización horizontal y vertical, nueva iluminación LED, además de la limpieza del canal Fortín Zapallar y mensuras de parcelas afectadas.

Por su parte, el intendente Lionel Chiarella agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y aseguró que se trata de obras que “le van a cambiar la vida a muchas personas”, al tiempo que remarcó que en Venado Tuerto no se realizaban obras de esta magnitud desde hace al menos 40 años.

La recorrida continuó en el Parque Balneario Municipal General Manuel Belgrano, donde la Provincia ejecuta la nueva Pista de Atletismo, en simultáneo con el desarrollo de la Escuela de Verano, de la que participan 500 niños y niñas de la ciudad.

La obra de la pista implica una inversión provincial de $5.194.786.826,73, presenta un avance del 46 % y contempla la construcción de un solado sintético para alta competencia, dependencias de apoyo como Oficina de Control de Torneos y Depósito de equipamiento, y la finalización de los baños públicos del parque, con vestuarios, duchas y sanitarios para atletas y usuarios del velódromo.

Además, Pullaro visitó el CEF N° 54, donde a través del Programa Brigadier la Provincia aportó $130 millones para la construcción de una cancha de hockey sintética. De las actividades participaron también el subsecretario de Arquitectura, Lucas Condal, y el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé.

Recorrida por el sur provincial

La agenda del gobernador incluyó además una visita a Sancti Spiritu, donde supervisó la construcción de viviendas, recorrió la Escuela N° 587, en la que se edificó una nueva sala mediante el Programa 1000 Aulas, y el playón escolar realizado con fondos del Programa Brigadier. En esa localidad, la Provincia también comprometió un aporte de $40 millones para la construcción de una playa de estacionamiento para camiones.

Finalmente, en San Eduardo, Pullaro encabezó la firma de un convenio del Programa de Obras Urbanas para la ejecución de obras de asfalto y la entrega de $15 millones destinados a la ampliación del alumbrado público, con la colocación de columnas y luminarias LED.