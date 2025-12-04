El gobierno provincial colocó el bono SF34 en Wall Street y obtuvo USD 800 millones a 9 años, con una tasa del 8,10 %. Los recursos se destinarán a obras estratégicas de energía, infraestructura productiva, logística, seguridad y desarrollo social.

Santa Fe obtuvo financiamiento internacional por USD 800 millones para obra pública: "Es un día histórico", dijo Olivares

El Gobierno de Santa Fe concretó este jueves la colocación del bono SF34 por USD 800 millones , a 9 años y con una tasa del 8,10 % , en una operación que —según el ministro de Economía, Pablo Olivares— “volvió a posicionar a la Provincia entre los distritos con mayor credibilidad del país” .

El funcionario encabezó en Nueva York la misión que cerró el financiamiento en Wall Street.

“Es un día histórico para Santa Fe. Los inversores extranjeros demostraron su confianza en la Provincia”, remarcó Olivares al anunciar la operación. Aseguró que el financiamiento confirma “la fortaleza fiscal y la solvencia institucional del Gobierno Provincial para salir a los mercados internacionales en condiciones favorables”.

El ministro subrayó que los inversores destacaron la solidez fiscal, el bajo nivel de endeudamiento, la administración ordenada de las cuentas públicas y un dato clave: Santa Fe, junto con CABA, es uno de los dos únicos gobiernos subnacionales que jamás reestructuraron su deuda.

La emisión despertó un fuerte interés internacional: se recibieron ofertas por USD 1.800 millones de más de 111 grandes fondos globales y de 1.200 inversores minoristas.

A su vez, hubo una oferta local por USD 350 millones, realizada por más de 800 inversores argentinos, lo que Olivares consideró “una fuerte señal de apuesta de los inversores locales al crédito de Santa Fe”.

Para el ministro, la colocación también envía “una señal positiva para el país”, vinculada a la confianza en la Argentina dentro de los mercados globales.

Obras estratégicas: energía, rutas, seguridad y desarrollo social

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que los recursos se destinarán a obras estratégicas que impulsan la competitividad y expanden la capacidad productiva de Santa Fe. “Este financiamiento se aplicará a proyectos energéticos, rutas, infraestructura de seguridad y obras sociales que impactan de manera directa en el desarrollo de la Provincia”, afirmó.

Entre los destinos prioritarios se encuentran:

Grandes gasoductos para ampliar la matriz energética y reducir costos logísticos.

Modernización y mantenimiento de rutas claves para el transporte de bienes.

Proyectos de seguridad pública , como nuevas Estaciones Policiales, adquisición de móviles, equipamiento y mejoras del sistema penitenciario.

Obras de infraestructura social en distintos puntos del territorio, con impacto directo en la calidad de vida y el desarrollo urbano.

El financiamiento internacional permitirá acelerar las obras y otorgar mayor previsibilidad al plan plurianual de infraestructura.

Detalles del bono SF34

El bono emitido por la Provincia se colocó con una tasa del 8,10 % y un plazo de 9 años, condiciones alcanzadas tras misiones técnicas y políticas en las que Santa Fe expuso sus fortalezas estructurales, su salud financiera y su historial de cumplimiento.

Desde el gobierno señalaron que "la operación consolida a la Provincia como un actor confiable y solvente, capaz de acceder a los mercados globales con reglas claras y con un endeudamiento orientado exclusivamente a obras productivas y de infraestructura".