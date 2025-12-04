Uno Santa Fe | Santa Fe | financiamiento

Santa Fe obtuvo financiamiento internacional por USD 800 millones para obra pública: "Es un día histórico", dijo Olivares

El gobierno provincial colocó el bono SF34 en Wall Street y obtuvo USD 800 millones a 9 años, con una tasa del 8,10 %. Los recursos se destinarán a obras estratégicas de energía, infraestructura productiva, logística, seguridad y desarrollo social.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

4 de diciembre 2025 · 16:54hs
Santa Fe obtuvo financiamiento internacional por USD 800 millones para obra pública: Es un día histórico

Santa Fe obtuvo financiamiento internacional por USD 800 millones para obra pública: "Es un día histórico", dijo Olivares
Santa Fe obtuvo financiamiento internacional por USD 800 millones para obra pública: Es un día histórico

Santa Fe obtuvo financiamiento internacional por USD 800 millones para obra pública: "Es un día histórico", dijo Olivares

El Gobierno de Santa Fe concretó este jueves la colocación del bono SF34 por USD 800 millones, a 9 años y con una tasa del 8,10 %, en una operación que —según el ministro de Economía, Pablo Olivares— “volvió a posicionar a la Provincia entre los distritos con mayor credibilidad del país”.

El funcionario encabezó en Nueva York la misión que cerró el financiamiento en Wall Street.

Santa Fe sale el jueves a Wall Street en busca de fondos para obras públicas

Es un día histórico para Santa Fe. Los inversores extranjeros demostraron su confianza en la Provincia”, remarcó Olivares al anunciar la operación. Aseguró que el financiamiento confirma “la fortaleza fiscal y la solvencia institucional del Gobierno Provincial para salir a los mercados internacionales en condiciones favorables”.

olivares
Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe

El ministro subrayó que los inversores destacaron la solidez fiscal, el bajo nivel de endeudamiento, la administración ordenada de las cuentas públicas y un dato clave: Santa Fe, junto con CABA, es uno de los dos únicos gobiernos subnacionales que jamás reestructuraron su deuda.

La emisión despertó un fuerte interés internacional: se recibieron ofertas por USD 1.800 millones de más de 111 grandes fondos globales y de 1.200 inversores minoristas.

A su vez, hubo una oferta local por USD 350 millones, realizada por más de 800 inversores argentinos, lo que Olivares consideró “una fuerte señal de apuesta de los inversores locales al crédito de Santa Fe”.

Para el ministro, la colocación también envía “una señal positiva para el país”, vinculada a la confianza en la Argentina dentro de los mercados globales.

Obras estratégicas: energía, rutas, seguridad y desarrollo social

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que los recursos se destinarán a obras estratégicas que impulsan la competitividad y expanden la capacidad productiva de Santa Fe. “Este financiamiento se aplicará a proyectos energéticos, rutas, infraestructura de seguridad y obras sociales que impactan de manera directa en el desarrollo de la Provincia”, afirmó.

Entre los destinos prioritarios se encuentran:

  • Grandes gasoductos para ampliar la matriz energética y reducir costos logísticos.

  • Modernización y mantenimiento de rutas claves para el transporte de bienes.

  • Proyectos de seguridad pública, como nuevas Estaciones Policiales, adquisición de móviles, equipamiento y mejoras del sistema penitenciario.

  • Obras de infraestructura social en distintos puntos del territorio, con impacto directo en la calidad de vida y el desarrollo urbano.

El financiamiento internacional permitirá acelerar las obras y otorgar mayor previsibilidad al plan plurianual de infraestructura.

Detalles del bono SF34

El bono emitido por la Provincia se colocó con una tasa del 8,10 % y un plazo de 9 años, condiciones alcanzadas tras misiones técnicas y políticas en las que Santa Fe expuso sus fortalezas estructurales, su salud financiera y su historial de cumplimiento.

Desde el gobierno señalaron que "la operación consolida a la Provincia como un actor confiable y solvente, capaz de acceder a los mercados globales con reglas claras y con un endeudamiento orientado exclusivamente a obras productivas y de infraestructura".

financiamiento Santa Fe obra pública
Noticias relacionadas
Un álbum de figuritas y una miniserie: la estrategia del Gobierno de Santa Fe para recuperar la vacunación en más de 400.000 chicos

Un álbum de figuritas y una miniserie: la estrategia del Gobierno de Santa Fe para recuperar la vacunación en más de 400.000 chicos

Parque Federal: La ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

Se aprobó el nuevo régimen previsional municipal de Santa Fe:  Estamos garantizando la sostenibilidad de la Caja, dijo Poletti

Se aprobó el nuevo régimen previsional municipal:  "Estamos garantizando la sostenibilidad de la Caja", dijo Poletti

el precio de la carne sube y la industria trabaja al 80%: que esta pasando en el mercado frigorifico

El precio de la carne sube y la industria trabaja al 80%: qué está pasando en el mercado frigorífico

Lo último

Alerta en Santa Fe por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años completó refuerzos o segundas dosis

Alerta en Santa Fe por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años completó refuerzos o segundas dosis

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Manu Ginóbili abrió su memoria: del murciélago en la NBA al legado de la Generación Dorada

Manu Ginóbili abrió su memoria: del murciélago en la NBA al legado de la Generación Dorada

Último Momento
Alerta en Santa Fe por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años completó refuerzos o segundas dosis

Alerta en Santa Fe por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años completó refuerzos o segundas dosis

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Manu Ginóbili abrió su memoria: del murciélago en la NBA al legado de la Generación Dorada

Manu Ginóbili abrió su memoria: del murciélago en la NBA al legado de la Generación Dorada

La Conmebol reveló los premios de la Libertadores: Flamengo, el gran ganador

La Conmebol reveló los premios de la Libertadores: Flamengo, el gran ganador

Sauce Viejo: secuestran 600 kilos de carne vacuna por presunto abigeato en un control policial

Sauce Viejo: secuestran 600 kilos de carne vacuna por presunto abigeato en un control policial

Ovación
De Paoli: Dos caídas seguidas en una cancha que era un hervidero terminaron el ciclo en Colón

De Paoli: "Dos caídas seguidas en una cancha que era un hervidero terminaron el ciclo en Colón"

Unión no pudo comprar a Tagliamonte y Costas ya lo considera en Racing

Unión no pudo comprar a Tagliamonte y Costas ya lo considera en Racing

El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"