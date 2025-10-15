Pullaro tras el paro docente: "Desde que soy gobernador, les aumentamos los salarios por encima de la inflación"

Tras la protesta nacional de este martes, que afectó el dictado de clases en algunas escuelas santafesinas, el gobernador de Santa Fe defendió su política salarial

El gobernador de Santa Fe hablo sobre salario y obra pública durante su visita al norte de la provincia junto a Gisela Scaglia

Tras la protesta nacional docente de este martes , que afectó el dictado de clases en algunas escuelas santafesinas, el gobernador Maximiliano Pullaro, defendió su política salarial y destacó que desde que asumió la gestión y a pesar del recorte de ingresos a la Casa Gris, aseguró "aumentos por encima de la inflación como ninguna otra provincia hizo".

“A los docentes de Santa Fe y a todos los empleados públicos, desde que soy gobernador, les aumentamos por encima de la inflación y eso no sucedió en ninguna provincia de la República Argentina”, resaltó Pullaro, tras ser interpelado durante una recorrida de campaña con la vicegobernadora y candidata Gisela Scaglia por Villa Ocampo, en el norte provincial, por una periodista y docente.

“Con caída de la coparticipación, con caída de los ingresos le aumentamos a todos los empleados públicos por encima de la inflación”, aseguró y prometió, cuando las condiciones mejoren, plantear un esquema de mejora salarial: “Lo vamos a hacer, la prioridad (ahora) es sostener los salarios por encima de la inflación y hacer obra pública”.

Medida de fuerza

Este martes los docentes santafesinos se plegaron al paro nacional que convocó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y protestaron en reclamo de sus salarios. Fue una medida de fuerza a la que incluso adhirieron los profesores universitarios pero que en la práctica tuvo un acatamiento dispar debido al descuento del día y su afectación en el plus de Asistencia perfecta. Ya antes de la fecha, incluso, el gremio Sadop, que reúne a la docencia privada, confirmó su acompañamiento a la protesta, pero en las aulas, con clases.

