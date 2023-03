Pullaro: "Están destruyendo el sistema educativo"

La ola de calor muestra, una vez más, la falta de gestión del gobierno provincial . Mientras el gobernador Perotti sugirió que cada escuela decida si dar clases o no, un poco más tarde el Ministerio de Educación instaba a no suspender las actividades escolares salvo casos de emergencia.

“Están destruyendo el sistema educativo, porque el gobierno de Omar Perotti no se hace cargo de nada, no gestiona, no ordena. Pasa en Seguridad, pasa con el campo, pasa con Educación. Desconocen la realidad, no saben cómo están las escuelas y entonces lo más fácil es no hacerse cargo”, expresó Maxi Pullaro.