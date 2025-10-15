Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicione la ayuda a un resultado electoral"

El gobernador santafesino reprochó que cada cuatro meses se deba ir a Estados Unidos a buscar un salvataje. "Pone al país en un lugar bastante preocupante”

15 de octubre 2025 · 11:09hs
El gobernador Maximiliano Pullaro se manifestó preocupado por la definición del salvataje de Estados Unidos a la Argentina

El gobernador Maximiliano Pullaro manifestó preocupación por la situación en que queda el país luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionara la ayuda financiera a la Argentina al resultado electoral de los comicios legislativos del próximo 26 de octubre.

“En ese momento estábamos recorriendo la provincia con la vicegobernadora con muchas obras, y no pude llevar esa agenda. Pero sí digo que me preocupó, y a los mercados también, cuando (Trump) dijo que la ayuda estaría condicionada al resultado electoral”, afirmó el gobernador en una ronda de prensa tras una recorrida por las obras de la Estación Policial de Rosario.

Luego pasó a dar sus fundamentos: “Primero me preocupa porque las relación entre Estados son entre Estados, y las políticas públicas deben ser construidas de manera estable y no por la afinidad que se pueda tener con un presidente. Y segundo, condicionar una ayuda a un resultado de una elección pone al país en un lugar bastante preocupante”, sostuvo el gobernador.

Pullaro y una reflexión

Por último sostuvo: “Hay que reflexionar para que no tengamos que ir cada cuatro meses, en función de los fracasos de los planes económicos, a pedirle al FMI o Estados Unidos para que nos hagan salvatajes”.

“Si Javier Milei pierde, no seremos generosos con Argentina”, señaló el mandatario estadounidense ante los medios presentes en la previa a la reunión que tuvo con Javier Milei en Washington.

En otro tramo, Trump no tuvo rodeos para plantear su postura ante las elecciones legislativas del 26 de octubre y afirmó: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión”. Barajando los resultados de los próximos comicios en Argentina, el presidente de Estados Unidos no titubeó: “Si no gana, no contará con nosotros. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.

