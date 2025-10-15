Caputo salió a calmar los mercados tras dichos de Trump y Estados Unidos anunciará acuerdos comerciales

La frase del presidente de Estados Unidos Donal Trump –"si Milei pierde, no seremos generosos"– provocó derrumbes en los mercados

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Argentina, Javier Milei

La reunión entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca , que el Gobierno había preparado como una cumbre histórica, derivó en un temblor financiero . La advertencia del mandatario estadounidense –"si Milei no gana, no seremos generosos con Argentina"– se interpretó como una amenaza directa sobre el futuro del salvataje del Tesoro de los Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump anunciará este miércoles medidas en materia de inversión y comercio exterior como parte de un acuerdo de Estados Unidos con la Argentina destinado a incrementar el intercambio entre ambos países, informó el gobierno argentino.

Así, se espera despejar las dudas sobre lo afirmado por Trump, quien dijo que si Milei perdía las elecciones su gobierno retiraría la ayuda financiera al país.

El acuerdo comercial fue confirmado tanto por el ministro de Economía, Luis Caputo, como por el canciller Gerardo Werthein, ambos presentes en el almuerzo con el equipo de gobierno estadounidense.

"Esperamos que haya anuncios pronto sobre el acuerdo. Eso va a estar pronto. No quiero decir nada, porque no decimos nada hasta que esté concretado. Todo salió diez puntos", dijo el ministro de Economía desde Washington tras la reunión mantenida con Trump junto a Milei y Werthein.

Caputo busca enviar señales que calmen los mercados tras una jornada en la que Trump condicionó el rescate financiero de USD 20.000 millones al éxito de Milei en las urnas a 12 días de las elecciones legislativas.

Caputo dijo que se trató de una "interpretación errónea, si se quiere, una confusión, en función de que el apoyo del presidente y de los Estados Unidos iba a estar solamente hasta el 26 de octubre, dependiendo de las elecciones. No tiene nada que ver con eso lo que pasó realmente en la reunión".

La reacción del mercado este martes fue un desplome de hasta el 7,4% en los bonos, un hundimiento de las acciones del Merval de hasta el 11, 4% y el dólar oficial subió 1,8% a $ 1.420.

Caputo señaló incluso que el presidente de EE. UU. fue "tomado medio literal y entonces el mercado, que no está en la reunión y no puede saber todo lo que estaba pasando ahí, lo interpretó de otra manera. Pasó simplemente eso y seguramente mañana se corregirá porque ya fue aclarado tanto por el presidente mismo como por el secretario del Tesoro”.

El acuerdo comercial apuntaría a ratificar el apoyo de Estados Unidos. Si bien su contenido es confidencial, fuentes al tanto de las conversaciones afirman que se trataría de una apertura recíproca.

En ese marco, el gobierno de Milei brindaría beneficios para inversiones estadounidenses en el país y, a cambio, las firmas argentinas podría obtener facilidades, en medio de las negociaciones para reducir aranceles.

"La reunión fue espectacular, tuvo distintos momentos. Hablamos de acuerdos de comercio, lo tenemos casi terminado para anunciarlo muy rápidamente con medidas muy positivas para Argentina que van a tener un gran impacto en las áreas de producción", adelantó el canciller en una entrevista con LN+.

El tema China

Durante la reunión que mantuvo Milei con Trump en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense se refirió a la rivalidad con el gigante asiático en la región y sugirió que Argentina debería distanciarse de ese país. "No deberían hacer nada en lo militar con China", dijo.

"Me refería más a los puertos y las bases militares que el swap con China", agregó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos había dicho la semana pasada que Milei "está decidido a sacar a China de la Argentina".

En las últimas horas, el Ministerio de Economía aprobó la adhesión del Proyecto “Los Azules”, de Andes Corporación Minera S. A. al Rigi, con una inversión superior a los USD 2.600 millones en San Juan para producir cátodos de cobre. Del proyecto participan firmas de Estados Unidos.

En cuestión de minutos, las acciones argentinas se desplomaron hasta 10% en Wall Street y los bonos soberanos retrocedieron 8%. El dólar blue saltó a $1.420 y el riesgo país volvió a subir. En el mercado financiero lo bautizaron sin vueltas: "el efecto Trump".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/madorni/status/1978189090001473863&partner=&hide_thread=false El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás.… pic.twitter.com/HvYOMyvtQr — Manuel Adorni (@madorni) October 14, 2025

Caputo y Adorni salieron al rescate

La Casa Rosada se vio obligada a aclarar los dichos del republicano. Santiago Caputo, principal asesor presidencial, publicó en X: "Clarísimo el presidente Trump: si en 2027 Argentina retrocede, Estados Unidos dejará de apoyarnos. Tenemos la oportunidad histórica de volver a ser una potencia mundial, no la dejemos pasar".

Minutos después, el vocero Manuel Adorni replicó la misma línea interpretativa: "Trump habló del futuro, no de la elección del 26. Si en 2027 Argentina vuelve al socialismo, nada de esto pasará. La libertad avanza o Argentina retrocede".

Desde Washington, Patricia Bullrich también intentó calmar los ánimos. "No se refería a esta elección de medio término, sino a un cambio de filosofía. Que los mercados se calmen: el apoyo sigue vigente", declaró.

Los mercados, en pánico

Las aclaraciones llegaron tarde. El S&P Merval cayó 3%, los bonos AL29 y AL35 perdieron más de 7% y las acciones de los bancos se hundieron.

"El día venía eufórico hasta que Trump habló. En cinco minutos se evaporaron las ganancias", relató un operador.

El Tesoro estadounidense, encabezado por Scott Bessent, había anunciado apenas una semana antes la compra de pesos y un swap de divisas por USD 20.000 millones, operación que funcionaba como ancla de estabilidad en la recta final hacia las legislativas del 26 de octubre. La frase de Trump desató el nerviosismo que el propio Bessent había intentado contener.

Repercusiones políticas y cruces internos

La confusión derivó incluso en internas dentro de La Libertad Avanza. Daniel Parisini, el "Gordo Dan" referente de Las Fuerzas del Cielo, responsabilizó al canciller Gerardo Werthein por no "preparar mejor" el encuentro. "Trump pensó que eran presidenciales, no legislativas", ironizó en redes.

Desde la oposición, el peronismo denunció una "intromisión inadmisible" de Washington. Cristina Kirchner reaccionó con un mensaje breve y punzante: "¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!".

Sergio Massa y Jorge Taiana acusaron a Trump de "extorsionar al pueblo argentino" y compararon la situación con la vieja consigna "Braden o Perón".

El trasfondo geopolítico

En el entorno de Milei aseguran que Trump no busca condicionar el swap, sino marcar distancia de China. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, debió aclarar que "el acuerdo con Estados Unidos no implica romper vínculos comerciales con Pekín".

Trump, sin embargo, fue explícito: "No me molestan los negocios con China, pero me disgustaría cualquier acuerdo militar". En Washington, Bessent insistió en que "el único tema sensible es la base china en Neuquén".