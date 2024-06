Pullaro, prudente sobre el descenso de homicidios: "De ninguna manera decimos que esta pelea está ganada"

El gobernador aseguró que si bien bajaron los homicidios, "no hay nada para celebrar". Críticas al ex ministro Aníbal Fernández y agradecimientos a Bullrich.

El gobernador Maximiliano Pullaro acompañó este martes a la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich en la presentación del balance del primer semestre del Plan Bandera en la ciudad de Rosario. Si bien se registró una baja en los homicidios, el mandatario se mantuvo prudente y aseguró que "no hay nada para celebrar y de ninguna manera decimos que esta pelea está ganada".

"Nosotros sabíamos que esta era una pelea que había que dar. No decimos que la ganamos ni que la vamos a ganar, tenemos prudencia y trabajamos para que estos números que hoy estamos mostrando, se sigan mejorando", aseguró el gobernador y resaltó que en materia de seguridad "trabajaron con estrategia y táctica, para llegar a los lugares que queríamos y debíamos llegar".

En otro tramo de su discurso, disparó contra la gestión del ex ministro de Seguridad Aníbal Fernández. "No nos olvidemos que acá en Santa Fe hubo un ministro que dijo que los narcos habían ganado la batalla. Pero acá hubo un ministra de Seguridad de la Nación, un gobernador y un intendente que se plantaron y que dijeron que eso no era así, que íbamos a pelear para cambiar esa realidad". "Por eso decimos que acá también hay una batalla ideológica", sentenció.

"Estamos cansados que en la Argentina nos digan que los delincuentes, los narcos y los asesinos son víctimas de este sistema. Estamos cansados que nos digan que en las cárceles somos demasiado duros con los que han sido violentos hasta el extremo", resumió el mandatario.

Baja de homicidios en 2024

El gobierno santafesino emitió esta semana un informe en el que resaltó la disminución interanual de los homicidios dolosos en lo que va de 2024 no solo en Rosario sino en toda la provincia. En todo el territorio santafesino, en tanto, este año se perpetraron 94 asesinatos, menos de la mitad de los 199 que se habían cometido en ese período del año pasado.

En ese contexto, desde la administración provincial destacaron que la cifra registrada hasta el 8 de junio es la más baja de los últimos once años. En tal sentido se presentó un informe conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que elabora las estadísticas a través de la Dirección de Política Criminal y compara los datos por año, por mes y por departamento.

El informe propone un registro diario de los homicidios “con el propósito de demostrar la evolución diaria que estos delitos tienen dentro de la provincia de Santa Fe en general y en los departamentos La Capital y Rosario en particular”.