Los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos firmaron un Acuerdo de Hermanamiento entre Libertador San Martín y Las Tunas. El mandatario santafesino defendió la integración regional y aseguró que el interior productivo debe tener mayor protagonismo en la Argentina.

Pullaro se reunió con Frigerio y reivindicó la regionalización como "el camino para mostrarle al país un modelo de desarrollo"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles una actividad institucional junto a su par entrerriano, Rogelio Frigerio, en la sede de la Universidad Adventista del Plata (UAP), donde ambos mandatarios firmaron un Acuerdo de Hermanamiento entre la Municipalidad de Libertador San Martín y la comuna santafesina de Las Tunas.

En ese marco, Pullaro reivindicó el proceso de integración entre provincias y aseguró que la regionalización representa una herramienta clave para impulsar el crecimiento económico y fortalecer el rol del interior productivo.

“La salida de la Argentina es la regionalización. Ese es el camino para mostrarle al país que existe un modelo distinto, basado en la producción, el trabajo y el crecimiento económico”, sostuvo el mandatario santafesino.

Durante su discurso, Pullaro destacó además los valores compartidos entre Santa Fe y Entre Ríos y los vinculó con la identidad histórica de la Región Centro.

“Nos une una cultura del esfuerzo y del trabajo que identifica tanto a Santa Fe como a Entre Ríos”, afirmó, al tiempo que recordó la historia de miles de inmigrantes que llegaron al país “con la convicción de que podían construir un futuro mejor a partir del sacrificio y del crecimiento económico”.

El gobernador santafesino señaló además que gran parte de quienes habitan el interior son descendientes de familias que “empezaron desde abajo” y contribuyeron al crecimiento del país a través del trabajo.

En ese sentido, consideró que el acuerdo firmado entre ambas localidades tiene un carácter “fundacional” y remarcó las posibilidades de articulación entre provincias.

“Tenemos en común nuestras comunidades, nuestra cultura y un enorme potencial para trabajar juntos. Santa Fe y Entre Ríos representan al interior productivo y a la fuerza del trabajo de la República Argentina”, expresó.

Una agenda común para la Región Centro

Por su parte, Frigerio aseguró que la actividad representó “una historia de hermanos y de esperanza” y destacó los valores que comparten ambas provincias.

“Nos unen el trabajo, el mérito y la honestidad. Son valores que hicieron grande a esta región y que hoy estamos intentando recuperar”, sostuvo el mandatario entrerriano.

Además, afirmó que la Región Centro encarna “un modelo de país que apuesta al desarrollo y al federalismo” y manifestó su expectativa de que la Argentina vuelva a mirar al interior productivo.

Reconocimiento a una historia compartida

El presidente comunal de Las Tunas, Fernando Merke, valoró la relevancia histórica del acuerdo y destacó el reconocimiento a los orígenes de una de las instituciones sanitarias más importantes de la región.

“Para un pueblo pequeño como el nuestro es un orgullo que se conozca esta historia y poder preservar ese legado”, expresó.

En tanto, el presidente municipal de Libertador San Martín, Darío Heinze, recordó que la historia compartida entre ambas comunidades comenzó en 1899 y estuvo ligada “a la educación, la salud y la promoción de hábitos de vida saludable”.

También participaron de la actividad el vicerrector de la Universidad Adventista del Plata, Carlos Marí; los presidentes de los Entes Región Centro de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, Atilio Benedetti, Juan Carlos Massei y Claudia Giaccone, entre otras autoridades.

Tras la firma del acuerdo, las autoridades recorrieron el campus universitario y visitaron el Centro de Simulación y Entrenamiento Interprofesional en Salud, el Centro de Vida Sana y el templo institucional de la universidad.

La agenda oficial continuó luego en Estación Camps, con una recorrida por la empresa Granalier, y finalizó en General Ramírez, donde participaron de la inauguración de una subestación transformadora de energía.