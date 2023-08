Pullaro y Clara García: "Vamos a dejar atrás la improvisación y el populismo de Perotti"

En declaraciones periodísticas compartidas con García, Pullaro afirmó que el gobierno actual “prefirió hacer populismo y ocultar los datos de la crisis del sistema educativo. La no-repitencia establecida en el nivel secundario por Perotti iguala para abajo; da lo mismo que los chicos aprendan o no, que vayan a la escuela o no. En lugar de pensar en una política pública optó por informar a Nación que todos pasan de año”, cuestionó. También anunció que devolverá a los docentes “el derecho de evaluar, para que no tengan que consensuar una nota entre asignaturas como lengua y educación física, como sucede hoy”.