Pullaro: "Yo creo que un kiosquero, con sus impuestos, no tiene que sostener la Caja de Jubilaciones de empleados públicos"

Maximiliano Pullaro sobre el ausentismo docente: "No queremos ser un Estado bobo"

Y afirmó con respecto a versiones que hablaban de cambios en torno al 82% móvil: "Quiero ser muy claro, nosotros no vamos contra el 82 por ciento en lo más mínimo. No queremos afectar las jubilaciones de nadie. Queremos ser honestos y defender los derechos de los jubilados, pensionados y trabajadores".

Pullaro reclamó "un profundo debate" de la Caja de Jubilaciones: el déficit mensual supera los $23.000 millones

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede del gobierno provincial, el gobernador señaló que el déficit en la caja de jubilaciones de Santa Fe es una preocupación seria que requiere atención inmediata.

"Hoy la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe tiene un déficit de 23 mil millones de pesos por mes", afirmó Pullaro. Y comparó: "Recién lanzábamos un programa de mil aulas y el presupuesto es de 12 mil millones en el año; contra 23 mil millones de pesos por mes de déficit (de la Caja de Jubilaciones)".

En esa línea, continuó: "Es un tema que más temprano que tarde la provincia lo va a abordar porque va a explotar. Porque cada vez se va haciendo una bola más grande que el estado, con rentas generales tiene que cubrir".

Caja de Jubilaciones: una comisión que defina si es necesario una reforma

El gobernador propuso la conformación de una comisión integrada por legisladores provinciales, funcionarios del poder ejecutivo, trabajadores y jubilados para discutir la situación y buscar soluciones viables.

"La ley que regula la Caja de Jubilaciones tiene muchos años y no se ajusta a la realidad actual", explicó Pullaro. "La expectativa de vida ha aumentado y las condiciones han cambiado, lo que impacta directamente en la sostenibilidad del sistema previsional", añadió.

El gobernador habló sobre las jubilaciones de privilegio y su impacto en la caja, pero advirtió: "No se trata de quitar derechos a los jubilados actuales, sino de discutir medidas para garantizar la viabilidad del sistema a largo plazo".

Unidos rechazó el recorte de Nación a la Caja de Jubilaciones provincial y lo tildaron de "contradictorio"

Pullaro concluyó: "Cuando tenemos un problema, lo peor que podemos hacer es ignorarlo. Me comprometí a explicar los problemas y a buscar soluciones con honestidad política. Es hora de poner el tema sobre la mesa y trabajar juntos para encontrar una solución justa y sostenible para todos los santafesinos".

"Si de la discusión y el debate se define que el estado, con rentas generales, lo tiene que sostener, lo va a sostener", puntualizó el mandatario; para luego distanciarse: "Yo creo que un kiosquero de Rafaela, con sus impuestos, no tiene que sostener la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos".

"No me quiero adelantar a la discusión. Hay que poner el tema sobre la mesa, con mucha honestidad política. Hay que discutirlo. Cuando tenemos un problema, lo peor que podemos hacer es esconderlo. Yo me comprometí con todos los santafesinos a explicar los problemas y a ponerlos arriba de la mesa", cerró el gobernador.