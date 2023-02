Cuidacoches: insisten con su regulación y prohibir la actividad en zonas de estacionamiento medido

"Hay un grado de dificultad y de desorden donde cualquiera puede apropiarse de una zona de la ciudad y administrarla como guste, como quiera porque no hay ningún impedimento para que nadie lo haga y tampoco para que se exija lo que quiere. A esto se suma gente que es violenta, que cree que la calle es suya y si además no le pagás antes cuando volvés te raya el auto", expuso sobre la situación a la que se tienen que enfrentar los santafesinos habitualmente.

Además de cuidar el auto, el concejal reveló que los trapitos desempeñan otras tareas sin autorización: "Te ofrecen servicio de lavadero en la calle y también en lugar de estacionamiento medido te cobran estacionamiento".

trapito cuidacoches.jpg Imagen ilustrativa. UNO Santa Fe

Ante este panorama, Marcucci propone: "Hay que poner eso en orden, eso significa que no puedan realizar actividades en zonas de estacionamiento medido. Se habilitará un sector donde personas perfectamente identificadas con nombre y apellido que si no cumple con su función debidamente uno podrá llamar a la Municipalidad y pedir que los saquen del lugar. Pero previamente que hagan capacitación, que se formen y en paralelo que el tema sea a voluntad, se haga un control y seguimiento, además de que las personas que estén no tengan antecedentes penales. Habrá lugares que dispondrá la Municipalidad y así se podrá realizar esta actividad bajo condiciones claras y reguladas, donde se les asignará un lugar y no como ahora que está el que ganó por la fuerza el espacio".

"Hay que acompañarlos y seguirlos, por eso decimos que hay que incluirlos en un programa de capacitación que les pueda dar alternativas de oficio o de formación. Y no como ahora que el Estado no le brinda herramientas a esa gente que están en esa condición y menos se los concientiza y formaliza para encontrar formas de superar su situación precaria", apuntó.

Hugo Marcucci nocturnidad audiencia pública .jpg

Escuchá la entrevista completa acá: