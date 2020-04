Los trabajadores de la salud son aquellos que están desde el momento uno al frente de la batalla, colaborando a destajo desde el comienzo de la pandemia del coronavirus en el país.

Han recibido aplausos, elogios pero también, muchos de ellos no la están pasando bien y como en este caso, recibieron amenazas anónimas de sus propios vecinos. Esto le ocurrió a Mari, una vecina de Santo Tomé, que trabaja como enfermera de los consultorios externos, en el Hospital Cullen.

El sábado por la mañana, cuando sacó a su perro a la vereda se encontró con un cartel que la amenazaba por su trabajo y le exigía que se vaya del mismo a vivir a otro lado. La mujer decidió hacer público a través de las redes sociales lo que le ocurrió y fue así que se contactó con dos concejales de la vecina ciudad para ver si podían ayudarla, ya que se sentía amedrentada. Al otro día se encontró con otro cartel que reiteraba las intimidaciones y le hacía saber que estaba siendo ayudada por políticos.

"El domingo me fui a dormir a lo de unos amigos con mi hija porque tenía miedo. Duelen mucho estas amenazas más aún sabiendo que uno trabaja para pelear contra el coronavirus”, dijo. Al mismo tiempo, lamentó que su hija de cuatro años pregunte el porqué debían dejar la casa si no estaban haciendo nada malo.

"Debo decir que pese a los miles de mensajes de apoyo que tuve y de gente que no conozco después de que hice público el episodio, vivo con miedo, miedo de que alguien me haga algo por mi trabajo, que hago desde hace 18 años y con lo cual solvento todo lo tengo. Pensé hasta en no volver a trabajar pero no sé hacer otra cosa", manifestó.

La mujer ya realizó la exposición de lo ocurrido en la comisaría para que se deje constancia de lo sucedido.