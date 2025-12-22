Uno Santa Fe | Santa Fe | gripe

Qué se sabe de la variante K de la gripe A: "No es más grave que otras, pero sí más contagiosa"

La infectóloga Carolina Subirá señaló que se trata de la última mutación del virus influenza, que por ahora afecta principalmente al hemisferio norte

22 de diciembre 2025 · 13:31hs
Qué se sabe de la variante K de la gripe A: No es más grave que otras, pero sí más contagiosa

La detección de la influenza A H3N2 variante K, una cepa que presenta mutaciones y que generó alertas en los sistemas epidemiológicos del hemisferio norte, hizo que se empezarán a encender las alarmas en los países del sur, como Argentina, donde hasta ahora fueron confirmados tres casos. Sin embargo, una reconocida infectóloga rosarina aclaró que “no es una enfermedad nueva” ni hay evidencia sobre que sea “más mortal que las otras” cepas.

“No es una enfermedad nueva. Es la evolución natural del virus de la gripe, que todos los años tiene la capacidad de mutar. Hay nuevas cepas, por eso es necesario ponerse la vacuna todos los años”, respondió Carolina Subirá al ser consultada este lunes en el programa De boca en boca (Radio 2).

Detectada inicialmente en Asia y posteriormente propagada hacia Europa y América del Norte, esta variante evidenció un nivel de contagio mayor en comparación con otras cepas estacionales. Esa característica llevó a los países de la región a fortalecer los controles y la vigilancia epidemiológica ante el riesgo de ingreso de casos importados.

En los últimos días, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia reportaron los primeros contagios asociados al subclado K. En tanto, en la Argentina, las autoridades sanitarias del ANLIS-Malbrán confirmaron el hallazgo de los primeros tres casos de influenza A (H3N2) del subclado K.

Según la información oficial, los afectados son dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz y un niño residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Afortunadamente, los tres pacientes presentaron una evolución favorable y atravesaron la enfermedad sin reportar complicaciones clínicas de gravedad.

Como sucede habitualmente, la influenza A tuvo una mutación, en este caso identificada como subclado K, que se propagó primero en el hemisferio norte porque ahora está en invierno.

“Tenemos que vigilar y dar alerta si hay una virosis”, sostuvo Subirá, al tiempo que llevó tranquilidad: “No es más grave que las otras gripes. No hay evidencia sobre que sea más mortal. Sí, sabemos que es más contagiosa porque no tenemos inmunidad –todavía– ante esta versión”.

“No es la gripe A (H1N1) del 2009 que fue la pandémica. Esta es la anual”, reforzó la infectóloga.

Síntomas y recomendaciones

Subirá recordó que la vacuna del 2025 todavía es de utilidad, pese a que no cuenta con la inmunidad para la variante K. “Si alguien tiene factores de riesgo o viaja al hemisferio norte, debería vacunarse”, dijo.

“Lo que podemos hacer nosotros es anticiparnos, ser inteligentes e incentivar la vacunación. Empezar lo antes posible con la dosis del 2026”, abundó sobre la estrategia a implementar desde el sistema de salud local.

Los principales síntomas de la enfermedad son:

  • Fiebre
  • Mialgias o dolores musculares
  • Astenia, es decir, cansancio o debilidad generalizada
  • Rinorrea, con congestión y goteo nasal
  • Tos persistente

La vacuna antigripal está indicada anualmente para prevenir complicaciones y muertes por gripe en grupos de riesgo.

Población a vacunar:

  • Menores de 2
  • Mayores de 65
  • Embarazadas y puérperas
  • Personal de salud
  • Grupos de riesgo (con indicación médica)

