Quiénes son los Dragones de la Independencia, encargados de custodiar la Casa de Gobierno

El grupo cumplió 40 años custodiando la Casa de Gobierno y fue reconocido por el gobierno en el marco del 239 aniversario del Brigadier General Estanislao López. Su historia

En el inicio de las actividades de l a Semana Invencible , iniciativa con la que el Gobierno de la Provincia celebra a Santa Fe en su aniversario y reivindica la figura del Brigadier General Estanislao López a 239 años de su nacimiento , se llevó a cabo el reconocimiento al cuerpo de Dragones de la Independencia al cumplirse el 40° aniversario de su creación con la misión de custodiar la Casa de Gobierno.

El acto se desarrolló este viernes a la mañana en Plaza 25 de Mayo, donde estuvieron presentes el ministro de Economía, Pablo Olivares; el intendente Juan Pablo Poletti; la secretaria de Coordinación Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; el secretario de Gestión Cultural de la provincia, Sebastián Cáceres; el subjefe de la Policía provincial, Daniel Filchel, entre otras autoridades.

Durante la jornada, Olivares señaló que se trata de “un día para conmemorar, pero también para felicitar”, destacando “los valores de los Dragones de la Independencia y los Blandengues, que fueron sus precursores. La defensa de ideales que llegan hasta el día de hoy: la defensa de la independencia y la soberanía de los argentinos, como al mismo tiempo la idea de federalismo y de autonomía de la Provincia de Santa Fe”.

Es por ello que instó a “seguir en el camino para que todos los santafesinos y santafesinas puedan todos los días levantarse y vivir en libertad y en paz”.

Valor, firmeza y compromiso

Por su parte, Coudannes expresó que los Dragones simbolizan “el valor, la firmeza y el compromiso con el territorio, con la tierra que amamos, con la provincia invencible de Santa Fe. Son el orgullo para los santafesinos, son el legado del Brigadier. Queremos que nuestros hijos los sigan mirando con ese asombro de niño, con ese uniforme histórico que engalana cada uno de los actos”.

En tanto que el jefe del cuerpo Dragones de la Independencia, subcomisario Facundo Rosselló, sostuvo: “Nosotros, que tenemos el privilegio de portar este uniforme, lo hacemos con mucho orgullo y emoción, porque no solamente vestimos un traje, sino que estamos representando a nuestra provincia, a nuestro gobernador y honrando a quienes lucharon por ella. Cada servicio que tenemos es una mezcla inmensa de sensaciones, es sin duda algo muy gratificante, que te llena el alma y te infla el pecho”.

Orgullo familiar

Por su parte, Soledad López, familiar descendiente de Estanislao López, manifestó sus sensaciones ante cada homenaje relacionado al Brigadier. “Como cada fecha que se hace este tipo de reconocimientos desde hace muchos años, sobre todo muy marcado en este gobierno, para mí es un gran orgullo”, aseguró para luego remarcar que “no dimensiono que yo soy parte de la familia del Brigadier, algo que me llena de orgullo y creo que en este momento en el que estamos viviendo es donde más hay que remarcar el tema del federalismo. Que era algo por lo que luchaba el Brigadier, no solamente por nuestra provincia, sino a nivel nacional, por todas las provincias”.

Dragones de la Independencia

Los Dragones de la Independencia fueron originalmente Blandengues que participaron en la lucha por la Independencia de la Argentina. Se trataba de una compañía que integró y luego comandó Estanislao López y, desde 1816, fue rebautizada como Dragones de la Independencia. Fue el cuerpo militar que acompañó al Brigadier en sus campañas de defensa de la autonomía de Santa Fe y de los principios del federalismo argentino.

En 1985, el gobernador José María Vernet oficializó por decreto la creación de la Guardia de Dragones de la Independencia, integrada por personal de la Policía de la Provincia y dependiente de la Jefatura de Policía de la Provincia con la misión principal de custodiar la Casa de Gobierno y participar de los actos oficiales acompañando a los gobernadores, revalorizando la figura de aquellos santafesinos heroicos.

