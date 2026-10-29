Uno Santa Fe | Santa Fe | Corte suprema

Pullaro aceptó las renuncias de Gutiérrez y Falistocco a la Corte Suprema de Santa Fe

La Casa Gris ya envió al máximo tribunal los decretos de Alurralde y Genghini, quienes cubrirán las vacantes que dejarán los magistrados salientes

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

29 de octubre 2026 · 11:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Pullaro aceptó las renuncias de Gutiérrez y Falistocco a la Corte Suprema de Santa Fe

gentileza

El gobernador Maximiliano Pullaro aceptó las renuncias a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de Rafael Gutiérrez, actual presidente del máximo tribunal, y de Roberto Falistocco, efectivas a partir del 1° de diciembre próximo.

A través de los decretos N° 2283 y 2284, el jefe de la Casa Gris formalizó la aceptación de las dimisiones y les agradeció a ambos magistrados por “los servicios prestados” en la Corte Suprema.

De ese modo, la Corte queda lista para completar su nueva composición antes de fin de año, una instancia que redefinirá el rumbo de la Justicia provincial.

El futuro de la Corte Suprema

En lugar de Falistocco y Gutiérrez asumirán Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, respectivamente. Los decretos con sus nombres ya fueron enviados al alto tribunal, que a partir del 1º de diciembre deberá tomarles juramento.

“Estamos convencidos de que Gutiérrez y Falistocco le dejaron mucho a la provincia”, sostuvo Pullaro poco antes de aceptar las renuncias de ambos magistrados.

Días atrás, Falistocco había adelantado a La Capital su decisión de materializar su alejamiento de la Corte sobre el cierre de noviembre, una vez concluido el proceso administrativo de su jubilación y resuelto el caudal de trabajo pendiente.

Al efectivizar su salida, el magistrado completará tres décadas y media en el máximo tribunal y siete mandatos como presidente.

Por su parte, Gutiérrez, quien ingresó a la Corte en junio de 2000, también había adelantado meses atrás que dejaría el Poder Judicial a fin de año.

Paralelamente, la confirmación de su salida incrementa las expectativas sobre una posible postulación a la Cámara de Diputados provincial por el peronismo de cara a las elecciones locales de 2027.

Si bien el magistrado admitió que mantuvo conversaciones respecto de su eventual desembarco en la política, no precisó con qué espacio podría vincularse.

Tanto Falistocco como Gutiérrez tienen previsto participar de los cuatro acuerdos programados para noviembre. El último de ellos contempla la elección del presidente del alto tribunal para el período 2027, cargo que recaerá sobre el rosarino Daniel Erbetta.

Nuevo escenario

La flamante Constitución de Santa Fe introdujo modificaciones estructurales en el funcionamiento del Poder Judicial y en el régimen de permanencia de sus magistrados (fijó un límite de 75 años como edad máxima obligatoria).

Además, en 2027 y por última vez, el presidente de la Corte Suprema tendrá la responsabilidad de conducir el Tribunal Electoral santafesino.

Con las juras pendientes y las salidas de Gutiérrez y Falistocco, el gobierno provincial completa la reconfiguración del máximo tribunal, que tendrá renovada a más de la mitad de sus integrantes.

Corte suprema Santa Fe Pullaro Rafael Gutiérrez Roberto Falistocco
Noticias relacionadas
Rafael Gutiérrez, actual presidente de la Corte Suprema de Santa Fe.

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

descarrilamiento de un tren en santa fe: liberaron el transito y continuan los trabajos sobre las vias

Descarrilamiento de un tren en Santa Fe: liberaron el tránsito y continúan los trabajos sobre las vías

Reductores de velocidad. El municipio de Santa Fe comenzó a instalar reductores en tres cruces críticos del barrio Ciudadela.

Alivio en barrio Ciudadela: comenzaron a colocar reductores de velocidad en la "esquina de la muerte" y otros dos cruces críticos

 José Francisco Testoni lidera la lista provincial; Roberto Baradel, Daniel Catalano y Edgardo Llano, a nivel nacional.

Presentaron la "Lista 10" para las elecciones de la CTA de los Trabajadores en Santa Fe

Lo último

Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Descarrilamiento de un tren en Santa Fe: liberaron el tránsito y continúan los trabajos sobre las vías

Descarrilamiento de un tren en Santa Fe: liberaron el tránsito y continúan los trabajos sobre las vías

Alivio en barrio Ciudadela: comenzaron a colocar reductores de velocidad en la esquina de la muerte y otros dos cruces críticos

Alivio en barrio Ciudadela: comenzaron a colocar reductores de velocidad en la "esquina de la muerte" y otros dos cruces críticos

Último Momento
Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Descarrilamiento de un tren en Santa Fe: liberaron el tránsito y continúan los trabajos sobre las vías

Descarrilamiento de un tren en Santa Fe: liberaron el tránsito y continúan los trabajos sobre las vías

Alivio en barrio Ciudadela: comenzaron a colocar reductores de velocidad en la esquina de la muerte y otros dos cruces críticos

Alivio en barrio Ciudadela: comenzaron a colocar reductores de velocidad en la "esquina de la muerte" y otros dos cruces críticos

Presentaron la Lista 10 para las elecciones de la CTA de los Trabajadores en Santa Fe

Presentaron la "Lista 10" para las elecciones de la CTA de los Trabajadores en Santa Fe

Cristiano Ronaldo lanzó un mensaje tras ganar el Balón de Oro de todos los tiempos

Cristiano Ronaldo lanzó un mensaje tras ganar el Balón de Oro de todos los tiempos

Ovación
Sanjustino festejó en el clásico de la 10° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Sanjustino festejó en el clásico de la 10° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Mariano Campodónico palpitó el duelo con Colón y explicó por qué Defensores llega más liberado a Santa Fe

Mariano Campodónico palpitó el duelo con Colón y explicó por qué Defensores llega más liberado a Santa Fe

Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026