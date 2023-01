Recomendaciones para bañistas que usan los parques y playas en la ciudad

En el marco del Verano Capital 2023, desde la Municipalidad se brindaron algunas recomendaciones para bañistas que utilizan las playas y los parques de la ciudad para refrescarse. Cabe recordar que con la apertura de la temporada estival, en noviembre pasado, el municipio informó que este año, el Paseo de la Laguna, la Costanera Este, los Espigones I y II, y Playa Grande podrán ser utilizadas como balnearios y no sólo como solariums. De este modo, se podrá ingresar al agua en todas las zonas, salvo en Los Alisos y en Alto Verde.

A la altura de las dos últimas playas, es importante no ingresar al agua, ya que las mediciones realizadas arrojan valores no aptos para recibir bañistas. En el mismo sentido se explicó que el trabajo concretado hasta el momento consiste en un monitoreo de la calidad del agua para establecer si se puede o no ingresar.