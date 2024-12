Reforma constitucional: se demora el dictamen y se estira la definición

Son jornadas laboriosas de negociaciones, rosca y toma y daca, entre los diferentes partidos y espacios políticos. No era para menos en un tratamiento de apenas cuatro días. Todo el proceso estuvo piloteado por Unidos, quien hacia adentro de la alianza también tenía sus diferencias de criterio.

De hecho, la reunión de la comisión Asuntos Constitucionales para finalizar la redacción del dictamen se trabó y tuvo que pasar a cuarto intermedio por no ponerse de acuerdo en la fecha de la convencional y en el piso que deben alcanzar aquellos que pretendan ser constituyentes. El stand by se mantendría hasta cerrar definitivamente el dictamen aunque la sesión de este jueves comenzaría y avanzaría con el Presupuesto 2025. Se prevé una sesión extensa y una votación de al reforma incluso tarde en la noche.

Las fechas de reforma constituyente

La idea primaria era que en febrero cierren las listas de convencionales, y se voten en abril, junto a las PASO de cargos locales (concejales e intendentes en las localidades que ameriten). Vale aclarar que por más que se hagan con las PASO, la categoría de convencionales no tendrían primarias. Una vez elegidos, la convención constituyente se realizaría en noviembre.

Sin embargo, surgieron algunas diferencias internas. El socialismo quería que la convención se realizara ni bien terminen las elecciones de convencionales, es decir abril o mayo. Mientras que el gobierno estiró la fecha para febrero de 2026. En esta línea escribió La Capital durante la semana. El socialismo optó por hacerla en noviembre pero siguió sin acuerdo con el gobierno.

Legislatura 2.jpg La Legislatura avanza con la reforma constitucional

El debate sobre el piso que aquellas listas deben alcanzar para poder ingresar al sistema de reparto de las 69 bancas convencionales tuvo inconvenientes. El oficialismo habló de un 3%, mientras que algunas fuerzas querían que sea más bajo porque no tendrían posibilidades. No es menor porque entre esos se encuentra Fabián Palo Oliver y Claudia Balagué, ambos del Frente Amplio por la Soberanía, que apoyarán la reforma pero tampoco quieren que sea en vano y no poder participar de la convencional.

El poroteo de Unidos para alcanzar los 34 votos de los 50 necesarios para aprobar la ley de necesidad de reforma de la constitución provincial suma además de Oliver y Balagué a los peronistas Omar Perotti, Sonia Martorano, Celia Arena, Marcos Corach, y al menos uno de los diputados de Somos Vida, Omar Paredes, y podría también incluir a Edgardo Porfiri. Es decir, además de los 28 propios, Unidos sumaría entre 7 y 8. Si Oliver y Balague no suman, estaría muy al límite la aprobación.

Hasta este miércoles a la tarde los legisladores encargados de redactar el texto confiaban en que habría consenso y se afinarían diferencias en la mañana del jueves. Finalmente, la bicameralidad no corrió, tampoco la ampliación de la composición del Senado, pero sí en Diputados, que pasarán a repartirse con un esquema de proporción para evitar la mayoría de 28 sobre 50 que otorga la actual constitución a quien gane por más de un voto.