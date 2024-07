Reforma jubilatoria: este miércoles será la última reunión de la comisión y en diez días presentan el informe

Cabe recordar que este martes fue la última reunión técnica con expertos en materia previsional. En palabras del senador Rodrigo Borla, la comisión integrada por ocho diputados, seis senadores, cuatro representantes del Ejecutivo y cuatro de los gremios definirá "un informe en conjunto, y en el caso que haya distintos opiniones serán distintos informes".

Modificaciones

Entre los aspectos que se buscarán modificar, Borla indicó los montos de los aportes, la edad jubilatoria, y beneficios especiales como la suma de haberes en una misma persona.

"También el tope de los montos de las jubilaciones, hoy estamos hablando de un 80% del sueldo del presidente de la Corte con 30 años de antigüedad, un monto altísimo. Obviamente, la idea es modificarlo", indicó.

El senador adelantó que "todo va a ser bastante técnico más allá de la decisión política", y que si se decide subir la edad jubilatoria será de manera gradual. Este aspecto fue aclarado en el contexto de un incremento del 30% de pedidos de nuevas jubilaciones.

"Es un tema muy sensible, crece mucho la ansiedad", observó Borla.

Con respecto a los regímenes diferenciados, el senador observó que "no lo mismo un docente frente al aula que uno que no está frente al aula", así como "no es lo mismo un policía en un barrio de Rosario que uno en una localidad de 100 habitantes".

Borla consideró que "ninguna reforma va a terminar con el déficit de la caja", pero lo que se busca es "cortar la curva ascendente". De ese modo también se reportó que el déficit planteado de 40.000 millones de pesos terminó siendo de 54.000 millones de pesos en el mes de junio.

Por último subrayó la importancia de aumentar los montos de aporte de funcionarios del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo.

"No podemos aportar lo mismo que un docente. Cuando hay sectores gremiales que dicen que no se cambie nada, también es injusto ese planteo. Estamos queriendo que sea más justo y también que la parte política tenga la mayor carga de los aportes", concluyó.

