Reforma previsional en Santa Fe: cuáles son los aspectos que podrían modificarse, según los expertos

—El oficialismo asegura que hay una situación "terminal" de la Caja de Jubilaciones, lo cuál vuelve necesaria la reforma previsional ¿Cuán grave es la situación de las cuentas de la Caja?

—La situación es muy crítica. Cuando se hizo la última reforma previsional, la mayoría de las provincias pasaron sus sistemas provinciales al sistema nacional, pero la provincia de Santa Fe, junto con Córdoba y otras provincias, quedaron con sus cajas. El gobierno nacional a raíz de esa transferencia estuvo obligado a hacer remesas de dinero que nunca se cumplieron hasta que la gestión socialista inició una demanda que terminó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que condenó al gobierno nacional a hacer estas transferencias, pero nunca se concretaron. Con el último Gobierno empezaron a mandar bonos para justamente ir cancelando esta deuda, pero a fin de año directamente no mandaron más ningún importe. Así que estamos en una situación muy apremiante, y con el cambio de gobierno han visto la necesidad de hacer una reforma importante.

—Además del conflicto con Nación, ¿Qué otros aspectos llevaron a este déficit?

—Nuestro sistema jubilatorio ha hecho una modificación que permite que el exceso de aportes se compensara y poder jubilarse antes de la edad, tanto el hombre como la mujer. Entonces eso ha producido un mayor desfasaje en el sistema. También el sistema educativo es el que produce el mayor desfasaje, los docentes se jubilan antes de los 60 porque tienen cómputo privilegiado por estar al frente de alumnos. Esto ha ido dominando el equilibrio fiscal de la caja. Hay otro tema que es también los regímenes, como por ejemplo el sector policial que se jubila con años de aportes, sin importar la edad. Eso hace que funcionarios policiales con 30 años de servicio y jóvenes acceden al beneficio

—¿Qué aspectos debería modificar la reforma previsional?

—Tenemos que tener presente que, en el caso de la provincia de Santa Fe, es una ley que tiene 50 años ya. En el medio la expectativa de vida ha crecido muchísimo de las personas, hoy en día las personas viven en promedio 10 o 15 años más que en aquella época, entonces las leyes jubilatorias tienen que acompañar esa evolución. Toda esta problemática obviamente es antipática, porque afecta derechos muchas veces en expectativa. En esta reforma tendrán que ir haciendo un planteo de subir la edad jubilatoria, sobre todo la mujer, que se jubila a los 60 años. Otro dato es que, en promedio, los beneficiarios gozan del beneficio durante 20 años.

—¿Y en cuánto a las pensiones?

—Las mujeres no deberían poder tener más de una pensión, hay que ser un poco más equitativo, hay que tener una sola pensión y punto. Es una de las anomalías que tiene el sistema, en el sentido de que hay que ver cuál es el fundamento que tiene la pensión por fallecimiento en la seguridad social, que básicamente suplir la ausencia de la persona que sostenía al causante.

—¿Cómo podría afectar la reforma previsional a los jubilados actuales y los próximos a serlo?

—Los que ya están jubilados no tienen de qué preocuparse porque ya la jubilación es un derecho adquirido y cualquier modificación en la legislación posterior no los afecta, en lo más mínimo. Respecto a los trabajadores activos, los futuros jubilados, también hay que tener en este sentido una apertura mental, no verlo como una medida que va a cercenar derechos sino que nosotros tenemos que saber que hoy somos trabajadores, pero el día de mañana vamos a ser jubilados. Entonces, creo que nosotros también tenemos que cuidar las arcas del Estado, de lo que son los fondos destinados a las jubilaciones, porque va a ser nuestro ingreso el día de mañana. Nosotros mismos lo vemos en nuestra actividad, donde tenemos muchísimas consultas que vienen al estudio, que se han jubilado probablemente con un 82% en su momento del sueldo que tenían, y hoy en día están cobrando el 50%. Sanear las cuentas de la caja también van a redundar en beneficio de los pasivos.

