Uno Santa Fe | Santa Fe | Santo Tomé

Santo Tomé celebró los 50 años del CAF N°28 con la inauguración de una nueva aula-taller

La obra fue realizada con aportes conjuntos del municipio y del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Permitirá ampliar y fortalecer las actividades que diariamente se desarrollan en la institución

26 de agosto 2025 · 10:53hs
Santo Tomé celebró los 50 años del CAF N°28 con la inauguración de una nueva aula-taller

gentileza

Santo Tomé celebró los 50 años del CAF N°28 con la inauguración de una nueva aula-taller

En el marco del 50° aniversario del Centro de Acción Familiar N°28, la Municipalidad de Santo Tomé acompañó la inauguración de una nueva aula-taller, una obra realizada con aportes conjuntos del municipio y del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

aniversario caf 28 1
Santo Tomé celebró los 50 años del CAF N°28 con la inauguración de una nueva aula-taller

Santo Tomé celebró los 50 años del CAF N°28 con la inauguración de una nueva aula-taller

La nueva infraestructura permitirá ampliar y fortalecer las actividades que diariamente se desarrollan en la institucion, reafirmando el compromiso con la inclusión, la educación y el desarrollo comunitario.

El acto contó con la presencia del intendente Miguel Weiss Ackerley, junto al secretario de Gobierno, Federico Acuña; el secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich; la secretaria de Desarrollo Humano, Social y Ambiental, Andrea Mansilla; la directora de Ambiente y Sostenibilidad, María Eugenia Eberhardt; el director de Educación, Héctor Storani y los responsables de Acción Social, Jesica Genolet y Rolando Acevedo, junto a autoridades provinciales, concejales, directivos, personal y familias de la institución.

Al referirse a la inauguración, las autoridades destacaron la importancia de dotar a la ciudad de más y mejores espacios destinados a la capacitación y el desarrollo integral de niños, adolescentes y adultos, en el marco de un trabajo articulado entre municipio y provincia.

aniversario caf 28 2
Santo Tomé celebró los 50 años del CAF N°28 con la inauguración de una nueva aula-taller

Santo Tomé celebró los 50 años del CAF N°28 con la inauguración de una nueva aula-taller

María Eugenia Eberhardt, directora de Ambiente y Sostenibilidad, remarcó: "Cabe destacar que el CAF N° 28 se encuentra adherido al programa Eco-Escuela. En ese sentido los chicos pudieron aprender sobre huerta en casa, compostaje, alimentación saludable, prevención del dengue y tenencia responsable de mascotas. Estas acciones refuerzan el compromiso municipal con la educación ambiental desde la primera infancia".

Con esta obra, la Municipalidad de Santo Tomé reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones que trabajan por la inclusión y el bienestar de las familias, celebrando a la vez los 50 años de trayectoria del CAF N°28 como pilar fundamental de la vida comunitaria.

Santo Tomé CAF aniversario aula
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

santa fe no queda al margen del escandalo en la agencia nacional de discapacidad: los verdaderos estafadores estaban del otro lado

Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: "Los verdaderos estafadores estaban del otro lado"

Grenón, entre la venta de Banco Voii y su juicio por vaciamiento.

Walter Grenón, entre la venta de Banco Voii y su juicio por vaciamiento

Lo último

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Último Momento
Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: Los verdaderos estafadores estaban del otro lado

Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: "Los verdaderos estafadores estaban del otro lado"

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Ovación
El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná