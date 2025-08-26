La obra fue realizada con aportes conjuntos del municipio y del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Permitirá ampliar y fortalecer las actividades que diariamente se desarrollan en la institución

Santo Tomé celebró los 50 años del CAF N°28 con la inauguración de una nueva aula-taller

En el marco del 50° aniversario del Centro de Acción Familiar N°28, la Municipalidad de Santo Tomé acompañó la inauguración de una nueva aula-taller , una obra realizada con aportes conjuntos del municipio y del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

La nueva infraestructura permitirá ampliar y fortalecer las actividades que diariamente se desarrollan en la institucion, reafirmando el compromiso con la inclusión, la educación y el desarrollo comunitario.

El acto contó con la presencia del intendente Miguel Weiss Ackerley, junto al secretario de Gobierno, Federico Acuña; el secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich; la secretaria de Desarrollo Humano, Social y Ambiental, Andrea Mansilla; la directora de Ambiente y Sostenibilidad, María Eugenia Eberhardt; el director de Educación, Héctor Storani y los responsables de Acción Social, Jesica Genolet y Rolando Acevedo, junto a autoridades provinciales, concejales, directivos, personal y familias de la institución.

Al referirse a la inauguración, las autoridades destacaron la importancia de dotar a la ciudad de más y mejores espacios destinados a la capacitación y el desarrollo integral de niños, adolescentes y adultos, en el marco de un trabajo articulado entre municipio y provincia.

María Eugenia Eberhardt, directora de Ambiente y Sostenibilidad, remarcó: "Cabe destacar que el CAF N° 28 se encuentra adherido al programa Eco-Escuela. En ese sentido los chicos pudieron aprender sobre huerta en casa, compostaje, alimentación saludable, prevención del dengue y tenencia responsable de mascotas. Estas acciones refuerzan el compromiso municipal con la educación ambiental desde la primera infancia".

Con esta obra, la Municipalidad de Santo Tomé reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones que trabajan por la inclusión y el bienestar de las familias, celebrando a la vez los 50 años de trayectoria del CAF N°28 como pilar fundamental de la vida comunitaria.