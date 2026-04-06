Refuerzan los protocolos tras el ataque en San Cristóbal: "Todas las escuelas están impactadas"

El ministro de Educación José Goity anunció medidas para garantizar la seguridad y contención en toda la provincia

El Gobierno de la provincia de Santa Fe avanza con un fuerte operativo de asistencia y contención en la ciudad de San Cristóbal tras el ataque ocurrido la semana pasada en una escuela, un hecho que las autoridades calificaron como “inédito” para la provincia.

En conferencia de prensa, el ministro de Educación, José Goity , explicó que desde el “ minuto cero ” se desplegó un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado , incluyendo los ministerios de Educación, Salud, Justicia y Seguridad e Igualdad y Desarrollo Humano .

El funcionario remarcó que la prioridad fue garantizar la contención emocional de toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos y familias. “Estamos profundamente atravesados por esta tragedia, pero tenemos la responsabilidad de estar presentes y acompañar”, sostuvo.

Equipos en territorio y asistencia permanente

Desde el mismo lunes posterior al hecho, la Provincia dispuso equipos interdisciplinarios en la localidad, con presencia permanente de profesionales de salud mental, asistencia social y acompañamiento pedagógico.

Incluso, el propio gobernador realizó visitas a la ciudad para seguir de cerca la evolución de la situación y mantener contacto con víctimas y familiares, así como con el personal docente.

En ese marco, Goity destacó el rol de la escuela N° 40, a la que definió como “una institución de referencia”, y valoró la rápida reacción del personal educativo ante la emergencia.

Sin clases presenciales y continuidad pedagógica

Como parte de las medidas adoptadas, se resolvió la suspensión de clases presenciales en la escuela afectada durante toda la semana, por disposición judicial. En paralelo, en el resto de los establecimientos de San Cristóbal tampoco habrá actividad áulica tradicional por al menos 48 horas.

No obstante, el Ministerio de Educación dispuso la continuidad pedagógica desde los hogares, con tareas y seguimiento por parte de los docentes para sostener el vínculo educativo.

“Entendemos el nivel de conmoción y ansiedad social, por eso priorizamos un esquema que permita acompañar sin perder el proceso educativo”, explicó el ministro.

escuela San Cristobal tiros 3 La escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal donde un alumno disparó contra sus compañeros. gentileza

Nuevos protocolos y prevención

Otro de los ejes centrales es la actualización de los protocolos escolares en toda la provincia, especialmente ante situaciones vinculadas a la detección de armas o elementos peligrosos en instituciones educativas.

Según detalló Goity, ya se distribuyó una circular oficial a todas las escuelas de Santa Fe con criterios de intervención, pautas de actuación y asesoramiento para equipos docentes y directivos.

“Este es un tema que va a requerir un trabajo sostenido en el tiempo, porque todas las escuelas están hoy emocionalmente impactadas”, advirtió.

Acompañamiento a víctimas y familias

En paralelo, desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano se lleva adelante un seguimiento personalizado de las víctimas, incluyendo el traslado y asistencia a familiares.

Actualmente, uno de los estudiantes heridos permanece internado en la ciudad de Santa Fe, fuera de peligro, pero con acompañamiento permanente de profesionales.

“No hay nada que repare el dolor, pero sí podemos estar cerca y sostener este proceso”, expresó Goity.

Investigación en curso

Por último, el ministro confirmó que la investigación judicial sigue en curso, con intervención de fuerzas provinciales y federales, por lo que evitó brindar detalles.

Sin embargo, subrayó el compromiso del Estado de esclarecer completamente lo ocurrido y reforzar las políticas necesarias para que un hecho de estas características no vuelva a repetirse.

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