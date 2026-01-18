Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Regularización dominial en Santa Fe: 643 familias accedieron al título de propiedad de sus viviendas

El Gobierno provincial entregó 643 escrituras gratuitas en distintos puntos de Santa Fe. La política, impulsada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, busca garantizar el derecho a la propiedad y brindar seguridad jurídica a las familias.

18 de enero 2026 · 11:16hs
Regularización dominial: más familias de los 19 departamentos accedieron a su escritura durante 2025

Durante 2025, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, avanzó con la entrega de 643 escrituras de viviendas en distintos puntos del territorio provincial, permitiendo que más familias accedan de manera gratuita al título definitivo de propiedad de sus hogares.

La iniciativa se lleva adelante mediante la Dirección de Regularización Dominial y se enmarca en la Ley Nacional N° 24.374, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda, derribar barreras económicas y administrativas y fortalecer la seguridad jurídica de los vecinos. Las entregas se concretaron en los 19 departamentos de la provincia, en articulación con el Colegio de Escribanos y los gobiernos locales.

“Cada escritura es mucho más que un papel”

El director de Regularización Dominial, Mariano Rodríguez, destacó el alcance social de la política y remarcó que “a partir del pedido del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra Victoria Tejeda, trabajamos para fortalecer esta política pública con el convencimiento de que cada escritura entregada es mucho más que un papel”.

En ese sentido, subrayó que el acceso al título de propiedad representa seguridad jurídica para las familias, además de la posibilidad de realizar mejoras en la vivienda, acceder a servicios y dejar un patrimonio a las próximas generaciones. “Nuestro compromiso es que cada santafesino y santafesina pueda concretar este derecho”, afirmó.

Un derecho esperado durante décadas

Rodríguez también señaló que, durante los actos de entrega, muchas familias manifestaron su emoción por cumplir un sueño largamente esperado, en algunos casos desde hace más de 50 años. Además de la tranquilidad legal, explicó que contar con la escritura facilita la ampliación de la vivienda, la conexión de servicios y la planificación de proyectos de vida a largo plazo.

Finalmente, el funcionario resaltó el impacto concreto de la iniciativa y sostuvo que “es muy gratificante ver la alegría de cada familia al recibir su escritura”, al tiempo que aseguró que este programa demuestra cómo una política pública bien diseñada puede transformar realidades, otorgando derechos concretos y generando igualdad de oportunidades en toda la provincia.

