Reinaldo Wabeke: del casamiento con una mujer 58 años mayor a la cárcel y un nuevo amor en Rosario

Se hizo conocido por casarse con Adelfa Volpe, enviudar a los pocos meses y años después quedar preso por narcotráfico. Tras recuperar la libertad en 2025, vive en Rosario, está casado y quiere llevar su historia a Netflix.

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, está en libertad y vive en Rosario

La historia de Reinaldo Wabeke volvió a ocupar titulares en Argentina. El hombre que en 2007 generó polémica al casarse con Adelfa Volpe , 58 años mayor que él, reapareció tras recuperar la libertad luego de cumplir una condena por narcotráfico .

Wabeke enviudó poco después de su luna de miel y su nombre recorrió los portales de todo el país. Sin embargo, en 2020 volvió a ser noticia al quedar detenido por venta de drogas . Pasó cinco años en prisión, estuvo alojado en las cárceles de Coronda y Piñero , y en abril de 2025 recuperó la libertad.

En una entrevista con De 12 a 14 (El Tres), el mediático definió su recorrido como “una vida extraterrestre, diferente”. Actualmente vive en Rosario, está casado con un hombre que conoció en el penal y asegura que atraviesa una nueva etapa.

Sobre su condena, sostuvo que no se arrepiente: “Lo hice y lo pagué”, afirmó. Explicó que comenzó en el mundo de la droga por “necesidad económica y mala junta”, y reconoció que atravesó momentos muy difíciles durante su detención.

En paralelo, reveló que aún no cobró la herencia de Adelfa Volpe, aunque su abogado continúa con el reclamo judicial.

De cara al futuro, Wabeke aseguró que quiere vender su historia a Netflix para realizar una serie basada en su vida y que también proyecta convertirse en padre mediante adopción. “Hoy estoy bien, disfrutando de la libertad que no tiene precio”, concluyó.