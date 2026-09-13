Reinaldo Wabeke, el "viudo de Adelfa", prepara su libro y busca llevar su historia a una serie de Netflix: "Estoy por contar mi vida"

El viudo de Adelfa Volpes trabaja junto al escritor Santiago Idiart en una biografía que recorrerá su infancia, su matrimonio, la causa por drogas, los cinco años en prisión y su vida actual. Además, aseguró que avanza una negociación para convertir su historia en una producción para Netflix .

Después de atravesar años marcados por la exposición pública, una polémica historia de amor que recorrió el mundo, conflictos familiares, una causa judicial y cinco años de prisión, Reinaldo Wabeke decidió reconstruir su vida a través de un libro autobiográfico .

En diálogo con UNO Santa Fe , contó que ya comenzó a trabajar en el proyecto junto al escritor Santiago Idiart , con quien mantiene encuentros semanales para reconstruir los distintos episodios de su vida. “Estoy por hacer mi libro, mi biografía. Lo pago yo, es algo personal mío” , explicó.

El objetivo, según relató, es poner en palabras una historia que durante años estuvo atravesada por versiones, polémicas y episodios que tuvieron una fuerte repercusión pública.

“El libro demora entre cuatro o cinco meses si va bien. Nos vemos dos veces por semana, dos horas, para contar mi historia”, detalló.

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De Adelfa a la cárcel: los capítulos de una vida atravesada por la polémica

La biografía recorrerá distintas etapas de su vida, desde su infancia hasta el presente.

Uno de los capítulos centrales será su vínculo con Adelfa Volpes, la mujer con quien se casó en 2007 y cuya historia matrimonial alcanzó repercusión internacional.

Wabeke tenía 24 años y Adelfa 82 cuando contrajeron matrimonio. Ella murió 24 días después de la boda y, desde entonces, la relación quedó rodeada de versiones vinculadas con la herencia y las circunstancias de su muerte.

El "viudo" volvió a reivindicar el vínculo que mantuvo con ella y aseguró que fue fundamental para su vida. “La recuerdo en el fondo de mi corazón, la recuerdo de la mejor manera. Si no sería por ella, no sería nadie hoy”, afirmó.

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, está en libertad y vive en Rosario gentileza

La historia también incluirá los años posteriores a la muerte de Adelfa, el conflicto por la herencia y la disputa por la vivienda que perteneció a la mujer.

Cinco años que también formarán parte del libro

Otro de los capítulos centrales será su paso por prisión. Wabeke permaneció cinco años detenido tras una condena relacionada con una causa por drogas y aseguró que durante ese período atravesó algunos de los momentos más difíciles de su vida.

Durante el diálogo con UNO Santa Fe, relató amenazas, presiones y situaciones de extrema tensión que, según afirmó, sufrió durante su permanencia en establecimientos penitenciarios.

“La cárcel es como la serie El Marginal, en vivo y en directo. Viví cinco años y es así”, sostuvo.

Uno de los episodios que recordó ocurrió durante el año que pasó en Piñero. “Me tenían apuntando con una chuza todo el día para que pida plata a mi familia”, aseguró.

Reinaldo Wabeke google

También cuestionó las condiciones de alimentación y contó que posteriormente fue trasladado a Coronda, donde, según su experiencia, comenzó una etapa diferente. “Ahí terminó el infierno mío. Ahí fue maravillosa la experiencia”, recordó.

Su relato sobre la causa judicial también formará parte del proyecto. Wabeke sostiene que fue víctima de una maniobra para involucrarlo en una investigación por drogas, una afirmación que corresponde a su propia versión de los hechos.

Su presente, según contó, está atravesado por la escritura del libro, la reconstrucción de sus vínculos y la intención de transformar las experiencias del pasado en una historia que pueda ser contada públicamente.

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El proyecto para llevar su vida a Netflix

Pero el proyecto de Wabeke no termina en el papel. También aseguró que trabaja para intentar convertir su historia en una producción audiovisual destinada a Netflix.

“En diciembre firmé un contrato con Martín Frassi para que me represente y termine de negociar con Netflix”, señaló.

Por el momento, se trata de una negociación y no de un acuerdo definitivo anunciado por la plataforma. La intención es avanzar hacia una producción basada en los distintos episodios de su vida.

La particular historia de Wabeke reúne elementos que atravesaron distintas etapas de su exposición pública: el matrimonio con una mujer varias décadas mayor, la muerte de Adelfa, el conflicto por la herencia, la causa por drogas, los años de prisión, los conflictos familiares y su relación con Elías.

“Contar mi historia”

El libro aparece así como una forma de recuperar el control sobre un relato que durante años estuvo contado principalmente por terceros.

Wabeke busca reconstruir los hechos desde su propia mirada y dejar registrados aquellos episodios que considera determinantes en su vida.

La intención es que la biografía funcione como un recorrido personal por los momentos que lo llevaron de la exposición internacional tras su matrimonio con Adelfa hasta los años más duros de su vida y la etapa de reconstrucción que atraviesa actualmente.

Mientras avanza con las entrevistas para el libro y espera que las negociaciones audiovisuales lleguen a buen puerto, Wabeke apuesta a transformar su historia personal en dos formatos: primero en una biografía y, eventualmente, en una serie que lleve su vida a la pantalla.