Reingresaron un proyecto para regular Uber y Maxim y los concejales volvieron a fijar posición

UNO Santa Fe consultó a ediles de los diversos espacios políticos acerca de la posible reanudación de ese debate, obteniendo una respuesta unánime pese a las diferencias ideológicas: los concejales manifestaron que el cuerpo ya se expidió, y que no se tratará el proyecto este año.

Carlos Pereira (UCR)

"No hay ningún consenso para avanzar en algún sentido de llegar a aceptar un cambio en la normativa que actualmente rige el transporte público. Yo no creo que se de", dijo el radical.

Pese a esto, aclaró que "hay que separar las discusiones: una cuestión es la tecnología, que hoy es totalmente necesaria incorporar en todo el sistema. Hoy es de muy fácil acceso y bajo costo crear una aplicación que permita llamar un servicio de automóviles, que permita rastrearlos, saber donde viene, saber quién es el chofer, poder pagarla".

"La otra parte es si se permite más vehículos en Santa Fe y si se libera el sistema cerrado que hoy existe. Si uno permite liberar vehículos no solo se lo va a permitir a dos empresas multinacionales, hay que pemitírselo a cualquiera, no sería justo. Todo aquel que quiera colocar un auto en la calle con esta tecnología debería poder hacerlo, no se trata de poner 1500 vehículos más y que haya una enorme competencia y que nadie gane nada" diferenció Pereira.

Leandro González (Frente Progresista)

Por su parte, el presidente del Concejo, había manifestado al móvil de UNO Santa Fe que "quizás hay empresas o algunos particulares que demandan que el tema esté en agenda, pero para eso esas empresas deberán realmente aparecer y emerger como actores de la discusión en la ciudad".

"No digo que puedan estar o no, yo digo que cuando nosotros nos reunimos por el sistema de taxis y remises nos reunimos con organizaciones que los representan. Lo otro es muy volátil, esta en una web, una red social, pero no hay alguien concreto con quien se pueda juntar. Mientras tanto, nos juntamos con actores reales que están en la ciudad de Santa Fe", setenció.

Guillermo Jerez (Barrio 88)

El concejal del monobloque dijo a UNO Santa Fe que no cree que se vuelva a tratar "al menos este año".

"No creo que se trate nada más allá de alguna declaración perdida. Si se discute resguardar las fuentes de trabajo con derechos laborales y ves una plataforma que se lleva todo no hay mucha discusión. Pero hay una discusión que está solapada, que es que resuelve un problema que hoy el sistema de taxis y remises no lo está resolviendo. Esta discusión no veo que se de con rigor, profundidad y seriedad", criticó.

Jerez observó que "cuando se trató fue muy tironeado por intereses y falsas dicotomías, va a explotar en otro momento, no en este año. Van a ser solamente consignas de campaña".

Federico Fulini (Unidad Ciudadana)

El edil peronista compartió su tajante posición al respecto de la temática aseverando que "el Concejo ya se expidió, fue claro, ese servicio es ilegal. Cada tanto irrumpen de vuelta, hay muchos intereses metidos ahí".

"Nada de lo que hacen esas aplicaciones no las podemos hacer los santafesinos. Tenemos tres universidades, hay un montón de pibes y pibas para diseñar aplicaciones y mejorar lo que ya existe" consideró Fulini.

El concejal también observó que permitir estas plataformas significaría "poner en tensión a 2000 familias que viven del sistema que tenemos, familias que viven del taxi y del remis".

"Lo que permite que esas empresas tomen fuerza es la mala administración de la municipalidad. Si el sistema fuera bueno nadie usaría estas plataformas" concluyó Fulini.