Relevan cuatro robos por día en comercios de la ciudad

"En el mes de agosto se produjeron al menos 4 robos por día en distintos comercios de la ciudad". Así comienza el video en el que un grupo de comerciantes piden al unísono "Basta de robos".

La iniciativa nació del Centro Comercial de esta capital. Aseguran que la cantidad de hechos es mayor y que eso se debe a que muchos de los comerciantes, resignados por la situación, no realizan más la denuncia en la policía. Por ello, la entidad pide: "Si sufriste un hecho de inseguridad en tu comercio, comunicate con nosotros".

Embed

"#Bastaderobos", bajo ese hashtag se dio a conocer la campaña. "Es una situación que se viene dando con mucha preocupación para nosotros. Todos los días hay un robo, una rotura de vidriera. No digo uno, hay varios por día", dijo Daniel Bustamente, presidente del Centro Comercial en diálogo con UNO en la Radio.

Y aclaró: "Son los que tenemos referenciado, los que nosotros medimos, que tenemos conocimiento. Pero seguramente hay muchos. Algunos comerciantes ni siquiera hacen la denuncia. Es resignación. Porque tampoco tienen una solución a esto".

El titular de la entidad volvió a pedir soluciones: "Nosotros pensamos que ya terminó el tiempo de reuniones, hemos tenido infinidad de reuniones en los últimos años y lamentablemente la situación empeora día a día"

Comentó que a través de la campaña lanzada lo que se intenta es "visibilizar esto que está ocurriendo", y añadió: "Lo que pedimos es que el estado, a través de sus organismos de seguridad, tenga la respuesta. Nosotros no somos especialista en seguridad, no sugerimos cuestiones; pero algunas, desde el sentido común, indica que la prevención es lo fundamental".

Consultado sobre la cantidad de roturas de vidrieras, Bustamante lamentó: "No hay palabras. Mucho más en una situación en donde el comercio viene vendiendo menos. Vas a tu negocio, para empezar el día, que seguramente tenes que pelear con las situaciones en los bancos, con las escasa ventas, los proveedores. Para cualquier comercio, representa 20 mil pesos, a veces es más el daño que lo que pueden robar".

"Es una situación lamentable. Nosotros lo que hacemos es contentarnos con que no haya ocurrido nada grave. Estas cosas te van quitando las ganas. No es solo en el microcentro, sino en todos los espacios comerciales a cielo abierto de la ciudad. En todos lados se puede palpar todo esto", destacó.

Bustamente reconoció que en sus 35 años de comerciante no recuerda una ola de robos similar a la que atraviesa la ciudad: "No de tal magnitud. Es una cosa que está creciendo día a día. No hay nada que los detenga, es como una situación desmadrada"

Y finailzó: "Nosotros creemos que ya se terminó el tiempo de las reuniones, de las charlas. Lo que queremos son soluciones. En ese sentido, queremos que se visibilice el problema que se vive a diario; que es la situación de inseguridad constante".