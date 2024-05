Reportan que más de 500 personas duermen en las calles de la ciudad: alrededor de 100 son cuidacoches

El estudio fue impulsado por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nuestramérica Movimiento Popular, con el apoyo técnico de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU). Gastón Restagno, referente de Nuestramérica en Santa Fe, habló con UNO Santa Fe y apuntó a la diferencia con Municipalidad, manifestando que "es un número ficticio que ponen para disminuir la percepción de la sociedad en relación al problema que tenemos".

La mayoría de ellos viven en el centro de la ciudad, tal como se muestra en el mapa de calor del relevamiento:

RenacalleVa.jpg

Quiénes son

En su gran mayoría son hombres (88,5%), con una importancia preponderancia de las franjas etarias de 18 a 29 años (36,87%) y de 30 a 39 años (29,05%). Casi ninguno (92%) ha completado los estudios escolares.

Hay tres motivos por los que se encuentran viviendo en la calle que aglutinan la mayoría de casos: conflictos familiares (120), fueron expulsados de sus viviendas (111), y el consumo problemático de sustancias (85).

RenacalleVa2.jpg

Con respecto a la situación laboral de las personas relevadas, un 70% ha respondido que ha trabajado en la última semana. De la población que ha respondido que no realiza ninguna actividad laboral (27%), casi el 59% ha referido buscar trabajo y no encontrar y el 13% presenta algún tipo de discapacidad. El rubro de trabajo predominante en el universo relevado es el de trabajadores en espacios públicos: cuidacoches, limpiavidrios, malabaristas.

RenacalleVa3.jpg

El 64% de las personas que viven en la calle en la ciudad consume sustancias psicoactivas y, de ese porcentaje, el 71% considera que el consumo es un problema en su vida. El 68% ha referido que el consumo ha aumentado desde que se encuentra en situación de calle.

Para finalizar la encuesta a las personas, se consulta en función de sus percepciones, qué cuestiones identifican como medio para superar la situación de calle. Frente a esto la mayoría respondió tener un trabajo (207) y/o tener una vivienda permanente (203).

Relevamiento

"La situación de calle no se puede pensar por fuera del problema del abordaje que están teniendo con las políticas públicas relacionadas con los trapitos. No hay trapito que no esté en situación de calle. Y creo que eso es lo central que tenemos que entender. La mayoría está atravesando un cuadro de consumo problemático de sustancias y si no hacemos un abordaje integral como ciudad va a ser muy difícil tratar de 'pacificar' -como dice Poletti- la ciudad de Santa Fe. Lejos de lograr ese objetivo va a haber un incremento de la violencia", advirtió Restagno.

El dirigente subrayó que "si uno lee la Ley Nacional de personas en situación de calle, se ve el camino necesario sobre cómo se tiene que abordar el problema en sí, con la creación de los centros de integración social destinados a personas en situación de calle que lo que busca es tener un abordaje integral con un equipo interdisciplinario, y que pueda acompañar en la trayectoria de vida cotidiana de las personas que están en esa situación".

Sobre cómo pueden impactar los indicadores sociales y económicos relevados luego del ReNaCALLE, Restagno expresó: "Estamos tratando de evaluar con un observatorio de política social y económica cuál es el impacto en la sociedad en general sobre esto. Los primeros resultados son lo que ya conocemos, con la inflación que hay en los productos alimentarios y en alquileres va a haber más personas en situación de calle".

Nuestramérica regenta dos Centros de Integración Comunitaria (CIC), uno para hombres, y otro para mujeres y disidencias. En el primero se da alojamiento a unas 50 personas, pero quienes asisten a comer son alrededor de 150. En cuanto al segundo, que funciona como centro de día, se acompaña a entre 15 y 20 mujeres.