Rescate en el río Coronda: la joven que salvó la Policía es una reconocida influencer y contó todo lo ocurrido

LEER MÁS: Accidente en kayak: el piragüista santafesino Rubén Rézola remarcó "tenerle respeto al río" y expuso las precauciones

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

“Yo estaba en el medio del río, donde ya no podés hacer pie y yo no sé nadar muy bien. Se dio vuelta el kayak, me caí, y no es posible darlo vuelta tan fácilmente. Nadé como pude hasta la orilla, casi me rindo, pero dije: no, soy una Pop Star, yo sé lo que me espera”, relató la joven.

Al momento del rescate, la policía detalló que “Dolly” se encontraba en estado de pánico y pidiendo ayuda con desesperación luego de quedar atrapada entre ramas y camalotes en las proximidades de un barco arenero abandonado, cerca de la calle Chañares.

Sus seguidores, le consultaron a “Dolly” como se siente sobrevivir a la muerte, a lo que la influencer respondió: “Se siente raro, me estaba por ir, pero dije no, me quiero quedar para cumplir eso que tanto quiero”.