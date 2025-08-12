Uno Santa Fe | Santa Fe | vehículos

Retenciones de vehículos: alcoholemia positiva en automovilistas, falta de casco y papeles en las motos

Así se desprende tras los operativos realizados por el municipio el fin de semana. En total detectaron 117 vehículos en infracción: el costo de las multas

12 de agosto 2025 · 10:51hs
La Municipalidad de Santa Fe realizó operativos de control este fin de semana en la ciudad y detectó 117 vehículos en infracción. Las causas de las retenciones fueron la falta y/o irregularidad de documentación correspondiente para circular y casos de alcoholemia positiva.

Los operativos fueron ejecutados en algunas de las principales avenidas de la ciudad como Bulevar Gálvez, Almirante Brown, López y Planes, General Paz, Freyre, Gorriti y 7 Jefes. En paralelo, se realizaron operativos en las zonas de los barrios Roma, Centro, Constituyentes y Candioti.

En este caso, 19 autos y tres motos fueron retenidos por arrojar resultados positivos de presencia de alcohol en sangre de su conductor. Mientras que el resto de los 95 vehículos, 91 motos y cuatro autos, fueron por faltante y/o irregularidad en documentación y medidas de seguridad.

Transporte público

También se realizaron controles en transportes públicos de pasajeros, en donde se labró acta a un transporte escolar y fue retenido por varias faltas. Por otro lado, un vehículo que circulaba como remís, fue retenido por irregularidades y/o falta de documentación.

Multas de Tránsito:

-Cruzar semáforo en rojo: Pago voluntario: $207.480 / Pago mínimo: $259.350 / Pago máximo: $1.501.500

-Exceso de velocidad de 0 a 20 km del permitido: Pago voluntario: $103.740 / Pago mínimo: $129.675 / Pago máximo: $1.296.750

-Exceso de velocidad de 20 a 40 km del permitido: Pago voluntario: $163.800 / Pago mínimo: $204.750 / Pago máximo: $2.047.500

-Exceso de velocidad más de 40 km del permitido: Pago voluntario: $240.240 / Pago mínimo: $300.300 / Pago máximo: $3.003.000

-Estacionamiento antirreglamentario sin registrar: Pago voluntario: $16.380 / Pago mínimo: $20.475 / Pago máximo: $34.125

-Otros estacionamientos: Pago voluntario: $16.380 / Pago mínimo: $20.475 / Pago máximo: $204.750

-Alcoholemia o narcolemia positiva: Pago voluntario: $207.480 / Pago mínimo: $259.350 / Pago máximo: $2.593.500

Multas de control:

-Arrojo de basura en la vía pública: Pago voluntario: $87.360 / Pago mínimo: $109.200 / Pago máximo: $1.092.000

-Publicidad no autorizada: Pago voluntario: $273.000 / Pago mínimo: $341.250 / Pago máximo: $3.412.500

-Elementos en la vía pública: Pago voluntario: $87.360 / Pago mínimo: $109.200 / Pago máximo: $1.092.000

-Por ruidos molestos: Pago voluntario: $546.000 / Pago mínimo: $682.500 / Pago máximo: $4.095.000

