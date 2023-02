Reunión clave entre Perotti y el ministro Rimoldi en medio de la ola de violencia en Rosario

Ante las consultas de la prensa, el ministro de Seguridad respondió: "Me convocó (el ministro de Gestión Pública) Marcos Corach y también estará el gobernador Perotti", dijo Rimoldi y confirmó que el encuentro tenía horario de inicio "después de las 19".

Embed PROVINCIA | El ministro Rimoldi salió al cruce tras las críticas de Javkin, quien le había pedido que vaya a vivir a Rosario https://t.co/Id5ROLpsUd — UNO Santa Fe (@unosantafe) February 8, 2023

Perotti tenía en agenda recibir también por la tarde al ministro del Interior de la Nación Wado de Pedro para la firma de un convenio de financiamiento de obras para evitar inundaciones en la localidad de San Javier.

Se estima que luego de ese acto oficial comenzaría la reunión por seguridad en la que se analizará la situación de Rosario y se evaluará la gestión de Rimoldi al frente del ministerio.

El ministro Rimoldi dio una conferencia de prensa este miércoles en Rosario donde, entre otras cosas, le respondió al intendente Pablo Javkin luego de las acusaciones del mandatario rosarino.

“Estamos trabajando por una orden del gobernador para pacificar Rosario. Las características que usamos son estándares para este tipo de situaciones. Necesitamos, para pacificar, desarmar. Y para desarmar, tenemos que allanar. Sabemos que nadie va a entregar las armas por cuenta propia”, señaló.

Embed POLICIALES | El intendente Pablo Javkin desafió al ministro de Seguridad: "Que venga a vivir a Rosario" https://t.co/ALHiJdcZj6 — UNO Santa Fe (@unosantafe) February 8, 2023

El intendente de Rosario Pablo Javkin expresó este miércoles su enojo con las autoridades provinciales tras el ataque a balazos contra el Distrito Municipal Sudoeste. Dijo “basta”, y lee pidió al ministro de Seguridad de la provincia, Rubén Rimoldi, “que hable” y que “venga a vivir a Rosario, no hay un problema más grave en la provincia”. Además, afirmó que la policía “no responde” a las autoridades políticas de Santa Fe.

Javkin suspendió esta mañana la actividad que tenía en el parque Independencia al conocerse la novedad de otro ataque a tiros contra la sede institucional de la Municipalidad ubicada en Francia y Acevedo. El ataque presentó a último momento un punto muy oscuro, al aparecer cuatro horas después de ocurrido el hecho, un mensaje escrito en un cartón con la leyenda “Esteban René dejen de mandar cartitas y pasar datos a fiscales botón mata a inocentes”.

En un breve contacto con el periodismo frente al Centro de Distrito Sudoeste, el intendente afirmó: “Hay cosas que no hace falta explicar. Por ejemplo, que el cartel aparezca cuatro horas después cuando durante toda la mañana no contábamos con ninguna amenaza. Ahora apareció el mensaje, varias horas después. Se encontraron casquillos de balas pero no el cartel que es cien veces más grande que un casquillo”.

“En la ciudad tuvimos varios hechos. Una balacera contra una comisaría realizada en bicicleta, sin persecución. En este Distrito y en otros, a pedido de las autoridades de la policía habíamos brindado un espacio físico para que haya un destacamento funcionando las 24 horas. Hoy nos preguntábamos ¿qué dice la policía? (El destacamento) No funciona más. Lo que se anunció en diciembre, en enero ya no se cumplió. Fue un anuncio que hicimos el gobernador y el intendente”, afirmó.