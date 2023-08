Reunión con Seguridad: los supermercadistas se mostraron "tranquilos" tras los robos pirañas de las últimas horas en la ciudad

Los empresarios manifestaron que están "atentos a la situación", pero que "no hay indicios similares de lo ocurrido en Neuquén, Córdoba o Buenos Aires".

Desde el sector revelaron a UNO Santa Fe que hubo una actualización de los protocolos de seguridad, y que se trató más bien de una reunión "de acercamiento" entre ambos sectores, ya que "afortunadamente no hay una situación para nada similar a la que en los últimos días ocurrió en provincias como Neuquén, Córdoba o Gran Buenos Aires".

Perotti pidió "no sumarse a versiones intencionadas" sobre saqueos y las vinculó al clima electoral

"Se trató de una invitación del Secretario de Seguridad y estaban acompañados allí también por las fuerzas policiales del departamento La Capital. Conversamos sobre la actualización de protocolos, sobre cómo veían ellos la situación, y en realidad nos fuimos relativamente tranquilos. Estamos atentos a la situación, por supuesto que siempre es delicada, pero no estamos hablando de situaciones de esa naturaleza", dijo Gabriel Silva, presidente de la Cámara.

"Nosotros no conocíamos a las autoridades policiales, no nos habíamos presentado, nos intercambiamos los datos. La Cámara les pasó una actualización de sus socios. Tuvieron la gentileza sí de mostrarnos las instalaciones donde funciona el 911", agregó.

Silva manifestó que "la sensación es que se va a seguir muy atento, no hay ninguna información actualmente que nos lleve a otra cuestión", y aseguró que "no hay algo diferente a lo que existía la semana pasada o el mes pasado. Esperemos que no lo haya tampoco".

Desde la Cámara apuntaron también que no se registraron cambios en cuanto al personal de seguridad privada de los supermercados hasta el momento.

"La sensación es más que nada de tranquilidad, pero con cautela", definió Silva.

Desde el Ministerio

Por su parte el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni aseguró que en Santa Fe se trabaja en un protocolo de contingencia ante eventuales apariciones de saqueos en la bota santafesina, a la vez que se mantiene contacto permanente con supermercados, cadenas y comercios fijados como vulnerables ante estos episodios. Hasta el momento, el titular de la cartera de Seguridad afirmó que "no hay indicios que nos permitan inferir pueda ocurrir en la provincia", aunque si se está disponiendo el protocolo de actuación a modo de alerta.

Así lo manifestó en diálogo con el programa "Todo en su lugar" que se emite por Radio Mitre Santa Fe: "Nosotros estamos ocupados en el sentido de observar atentamente lo que ocurre en otros puntos del país. Tenemos contacto con el resto de los ministerios y hemos registrado hechos, no solamente en Córdoba, también en Mendoza, en CABA, inclusive en la Villa 1-11-14. Hubo algunas cuestiones, no a modo de saqueo, como vimos en algunas oportunidades años atrás, sino robos de tipo piraña".

"Estamos en contacto con los supermercadistas, estamos en contacto con las empresas de seguridad que están trabajando en los supermercados, estamos trabajando con alertas tempranas, vale decir, con un protocolo de contingencia a los efectos de poder intervenir rápidamente, porque justamente lo que no queremos es que esto ocurra porque es un delito, no queremos la confrontación", manifestó.