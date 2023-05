Robaron la cantina del Isef y dejaron un mensaje para "justificar su acción"

En diálogo con la prensa, Cristian, que es el responsable del bufé y principal damnificado contó lo ocurrido. "Creemos que el robo sucedió el domingo por la noche, porque nosotros nos dimos cuenta el lunes por la mañana cuando llegamos y parte de la mercadería que no lograron llevarse y sacaron del freezer aún no estaba descongelada del todo".

"Rompieron dos puertas que tenían candado, las palanquearon al igual que lo hicieron con un portón y se llegaron hasta la zona donde está el bufé y se llevaron una balanza electrónica, microondas y algo de mercadería, no toda y no sabemos por qué no llegaron a llevársela ya que hormas de fiambre, golosinas y masitas, así como garrafas y algunos elementos de cocina, quedaron al lado de la puerta de ingreso. Será que el vehículo que venía a buscarlos no lo hizo o algún movimiento o ruido los debe de haber asustado", agregó al mismo tiempo que agradeció: "Menos mal que el robo no fue más grande, porque empezamos recién y no tenemos la espalda necesaria para afrontarlo". Por otro lado, del Instituto se llevaron pelotas y unos conos que usan los estudiantes para practicar deporte.

Además, el damnificado agregó: "Por la cantidad de cosas que se llevaron creemos que fueron varias personas. Además tuvieron que romper y abrir portones y puertas que tenían candados y una de ellas una reja".

robo isef 2.jpg UNO Santa Fe

Por otro lado al ser consultado sobre las medidas de seguridad con la que contaban dijo que "en el bufé había una cámara, pero la rompieron. En tanto la del ingreso no funcionaba".