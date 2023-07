Robaron una panadería en Mariano Comas: "La zona siempre está castigada por la inseguridad", dijo su dueña

Robaron una panadería en Mariano Comas: no los paró ni la alarma ni las cámaras

"Nos encontramos con la puerta rota, saltó la cerradura. Nos robaron el microondas, la computadora y una cafetera, además de que quisieron llevarse la televisión, pero no pudieron. No dejamos plata, más que un cambio. Dejaron todo desordenado. Siempre nos ha pasado esto", sostuvo la comerciante.

panadería mariano comas delincuentes (2).jpg

Indicó que cuentan con medidas de seguridad, pero en esta ocasión no fueron útiles: "Tengo alarma, pero se ve que no sonó. Ahora vamos a ver las cámaras, no sabemos nada todavía". Aseguró que esa zona "siempre" está castigada por la inseguridad.

panadería mariano comas delincuentes (3).jpg

La dueña indicó que incluso cuenta con un seguridad: "Pagamos un adicional, o sea pararon un poco con ese tema, pero esto fue a la madrugada se ve. Vamos a seguir trabajando, como siempre, porque no es en particular a nosotros sino general".

Robaron dos camionetas del depósito de una concesionaria en el barrio Barranquitas

En una oscura y silenciosa madrugada de jueves, la delincuencia acechó con astucia barrio Barranquitas protagonizando un audaz robo en el depósito de Nissan Santa Fe, en la avenida López y Planes al 4200.

Las camionetas estacionadas en el depósito fueron el objetivo de los ladrones, quienes actuaron con rapidez y precisión, llevándose dos valiosos vehículos. Entre las sustraídas se encontraba una imponente camioneta Nissan X-Gear de doble cabina, reluciente en su tonalidad blanca tope de gama, y una llamativa camioneta Renault Alaskan, también de doble cabina, que ostentaba un elegante color gris plata.

El propietario y gerente general de Nissan en Santa Fe, Germán Rossi, fue quien confirmó la noticia del robo. Según relató, ADT, la empresa privada encargada de la seguridad, lo alertó sobre la activación de la alarma perimetral del local. Sin perder tiempo, Rossi contactó a la central de emergencias 911, informando sobre el delictivo suceso.

Nissan 2.jpg

Las fuerzas del orden no tardaron en llegar al depósito en Barranquitas. Agentes de Orden Público y de los Cuerpos de la policía capitalina se encontraron con un misterio: ningún ingreso vulnerado era evidente. Los ladrones habían sido sigilosos y profesionales en su cometido.

Sin embargo, la astucia de la tecnología no dejó espacio para el anonimato de los malhechores. Las cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, capturaron el paso de los dos delincuentes, proporcionando valiosa información para la investigación. Cerca de las cuatro de la madrugada, los criminales fueron filmados saliendo del depósito por el portón de calle Pedro Zenteno, sin rumbo aparente.

Con la gravedad de la situación cada vez más latente, Germán Rossi decidió presentar una denuncia formal en la Comisaría 6° de Santa Fe, a primera hora de la mañana, para poner en conocimiento de las autoridades todo lo ocurrido.

La noticia del robo y los detalles de las investigaciones llegaron a oídos de la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. A su vez, la fiscal de Flagrancia en turno, Monser Ferro, tomó las riendas del caso y ordenó un exhaustivo operativo para dar con las camionetas robadas y los delincuentes responsables.

Los peritajes criminalísticos se convirtieron en una herramienta clave en la resolución del caso. Las autoridades recopilaron pruebas en la concesionaria, incluyendo las imágenes obtenidas de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, en busca de pistas que pudieran conducir a la identificación de los responsables y, por supuesto, al hallazgo de las dos valiosas camionetas.

