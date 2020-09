Los vecinos de barrio Sur de la ciudad Santa Fe padecen y sufren la inseguridad. Ni siquiera se sienten seguros dentro de su casa o departamento, reducto en donde podrían sentirse más protegidos que en ningún otro lado.

No es la primera vez que sucede en el barrio, ni tampoco en ese edificio. Los delincuentes se toman su tiempo y con una impunidad absoluta se roban lo que encuentran.

"Están dispuestos a todo", comentó un vecino de la zona. Los hechos violentos se repiten pero en barrio sur se niegan a naturalizar estos episodios y no pierden la capacidad de asombro.

Es que lo ocurrido el fin de semana asusta y preocupa a todo barrio. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto ingresa a las cocheras de un edificio. Sigilosamente, con una herramienta en mano, intenta llevarse una bicicleta mountain bike.

El ingreso de una familia a la cochera, una pareja y sus hijos, interrumpe el trabajo del delincuente quien tuvo que esconderse entre los vehículos. Esperó algunos minutos hasta que volvió a insistir con la sustracción de la bici. Sin embargo, tuvo que volver a esconderse cuando ingresaron al garage un hombre con un menor.

El malviviente espero a que la zona se despejara y con total impunidad logró llevarse la bicicleta.

Los vecinos que estuvieron en el lugar, mientras el delincuentes permanecía escondido, agradecen no haberlo descubierto ya que había pequeños y por la reacción que pudo haber tenido el sujeto.

"Son hechos que a uno no lo dejan de sorprender pero no sorprenden porque pasa todos los días. No cambia nada, al contrario, van incrementando el raid delictivo. Lo más preocupante, en este caso, podría haber ingresado al edificio. Ingresó gente y salió, con menores incluso", comentó un vecino.

Hace meses, ocurrió un hecho similar cuando un sujeto, luego de merodear entre los autos logró llevarse de un coche una sillita para bebes. Semanas después, un hombre ingresó a uno de los departamentos.

"Está terrible el barrio. Cotidianamente se escuchan relatos, se ven robos y arrebatos en la calle. A mi me pasó ver desde el balcón como unos «motochorros», a las 19 hs, le robaban la cartera a una chica", comentó un vecino.