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Cortes y desvíos en Santo Tomé por la obra del nuevo puente: cómo será el tránsito

Desde este jueves rige un nuevo esquema de circulación en la cabecera local del puente Santo Tomé–Santa Fe, con cortes totales y desvíos claves

23 de abril 2026 · 09:54hs
Desvíos de tránsito por las obras del nuevo puente en la cabecera Santo Tomé 

gentileza

Desvíos de tránsito por las obras del nuevo puente en la cabecera Santo Tomé 

La Municipalidad de Santo Tomé informó que desde este jueves entra en vigencia un nuevo esquema de cortes y desvíos de tránsito, en el marco del inicio de la Etapa 01 de las obras en la cabecera local del nuevo puente Santo Tomé–Santa Fe. Se trata de una intervención clave para mejorar la conectividad entre ambas ciudades y optimizar la circulación vehicular en uno de los accesos más utilizados de la región.

Los trabajos se concentrarán sobre calle Mitre, en el tramo comprendido entre 7 de Marzo y Colón, donde regirá un corte total de tránsito. No obstante, se permitirá el ingreso exclusivo a frentistas mientras se desarrollen las tareas. Esta restricción obligará a reorganizar la circulación en calles aledañas, por lo que se dispusieron desvíos estratégicos para minimizar el impacto en el tránsito diario.

En ese sentido, el tránsito en sentido sur–norte por Mitre será desviado a la altura de Juan de Garay hacia calle Candioti. A su vez, en el tramo de Mitre entre Juan de Garay y Colón, junto con la circulación oeste–este por Colón, los desvíos se canalizarán hacia San Juan. Como parte del nuevo esquema, la última salida habilitada en sentido sur–norte hacia el Puente Carretero será por Candioti y 7 de Marzo.

Por otro lado, el tránsito en sentido norte–sur será derivado por calle Candioti, mientras que en San Juan se habilitará la doble mano solo para frentistas, con el objetivo de garantizar el acceso a los vecinos sin generar mayores complicaciones en la circulación general.

Desde el Municipio solicitaron a conductores y peatones circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal afectado a la obra, ya que se trata de un sector con alta circulación y cambios temporales en la dinámica vial.

Finalmente, destacaron que estas intervenciones forman parte de una obra estratégica para Santo Tomé y toda la región, que apunta a mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito en la conexión con la ciudad de Santa Fe.

• LEER MÁS: Nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé: inició la demolición de la casa en la cabecera santotomesina

Santo Tomé cortes tránsito obras
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