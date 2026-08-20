El juez Walter Rodríguez citó a las partes tras un reclamo del diputado provincial José Corral. El organismo nacional deberá dar explicaciones sobre la ejecución de la medida cautelar que exige reparaciones urgentes en el tramo entre Santa Fe y San Justo.

La Justicia Federal convocó a una audiencia por el incumplimiento de las obras en la Ruta Nacional 11

La Justicia Federal de Santa Fe dio un nuevo paso en el conflicto por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales. El juez federal Walter Rodríguez convocó a una audiencia bilateral entre el diputado provincial José Corral y las autoridades de Vialidad Nacional con el objetivo de exigir explicaciones sobre el incumplimiento de la medida cautelar vigente que ordena tareas urgentes de reparación en la Ruta Nacional 11 .

El tramo alcanzado por la resolución judicial comprende 110 kilómetros de extensión, desde la ciudad de Santa Fe (incluyendo la Avenida de Circunvalación) hasta la localidad de San Justo, atravesando puntos críticos como Recreo, Nelson, Emilia, Videla e Iriondo.

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"Venimos a la Justicia Federal a exigir a Vialidad Nacional el cumplimiento de la orden judicial. La ruta se encuentra en condiciones escandalosamente desastrosas y el principal enemigo de los pavimentos es el agua, por lo que requerimos soluciones antes de la temporada de lluvias", indicó José Corral, diputado provincial de Santa Fe.

Las obras integrales que exige el reclamo judicial

Según lo planteado por el legislador santafesino, las tareas de desmalezado ejecutadas de manera parcial por el organismo nacional no son suficientes para considerar cumplido el fallo. En ese sentido, la cautelar exige un plan de intervención estructural que contemple:

Calzada y banquinas: bacheo profundo, repavimentación de sectores críticos y nivelación de banquinas.

Desagües y canalización: limpieza integral y mantenimiento de los sistemas de drenaje para evitar anegamientos.

Seguridad vial: renovación total de la señalización horizontal y vertical, iluminación en accesos y balizamiento en desvíos temporales.

Fondos viales y el debate por la concesión del corredor

Durante su presentación, Corral remarcó que existen fondos específicos asignados por impuestos a los combustibles —que según estimaciones periodísticas alcanzan un volumen de 1,5 billones de pesos— que deberían reorientarse hacia la infraestructura vial urgente.

Respecto del esquema de privatización o concesión que analiza la administración nacional para este corredor, el legislador sostuvo que el pago de peajes podría ser una alternativa aceptada por los usuarios siempre que garantice mantenimiento y asistencia, pero aclaró que no se puede postergar la reparación inmediata de la traza a la espera de una licitación futura.