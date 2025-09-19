Uno Santa Fe | Santa Fe | Ruta

Ruta 11: la Justicia exige al Gobierno nacional obras urgentes entre Santa Fe y San Justo

La Cámara Federal de Rosario confirmó una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a intervenir de manera inmediata en un tramo de 110 km de la Ruta Nacional 11. La resolución busca garantizar seguridad vial y proteger la conectividad regional.

19 de septiembre 2025 · 18:24hs
La Cámara Federal de Rosario ratificó la medida cautelar presentada por el diputado provincial José Corral contra la Dirección Nacional de Vialidad, que exige al Ejecutivo nacional ejecutar obras urgentes en la Ruta 11.

El tramo afectado supera los 110 kilómetros, abarcando localidades como Recreo, Gobernador Candioti, Iriondo, Nelson, Llambi Campbell, Cabal, Emilia, Videla y San Justo.

Según el fallo, las obras deberán incluir bacheo preventivo, limpieza de banquinas y desagües, instalación de luminarias y señalización, entre otras tareas esenciales para garantizar la seguridad de quienes circulan diariamente por la ruta.

La resolución confirma así la decisión de primera instancia y representa un nuevo revés judicial para la Nación en materia de mantenimiento vial.

Tras conocerse el fallo, Corral destacó que “esta decisión judicial es un paso importante para proteger la vida y la seguridad de los santafesinos, así como la conectividad educativa, el acceso a la salud y el transporte de la producción agroindustrial”.

El legislador recordó además que “esta es la tercera vez que la Justicia le indica al Gobierno de Milei que debe reparar y mantener las rutas nacionales”, y subrayó que la acción judicial responde a la inacción reiterada de la Nación, pese a denuncias, siniestros viales y reclamos de la comunidad acumulados en los últimos años.

La resolución califica la situación como de “extrema urgencia”, reforzando los reclamos de vecinos, transportistas y productores de la región, que desde hace tiempo advierten sobre el grave deterioro de la Ruta 11 y el riesgo constante para quienes la transitan.

