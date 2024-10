Rutas nacionales a la órbita de provincia: Santa Fe busca una concesión por un sistema de peajes

El Gobierno santafesino volvió a reclamar formalmente ante Nación por el estado de las rutas nacionales que cruzan la provincia, ya no por fondos sino para que se concrete la promesa de ceder la concesión de los caminos y de esa manera se pueda encarar obras locales de mantenimiento y reparación.

Falta de definiciones de Nación

En diálogo con LT 10, Enrico habló tras el encuentro en Buenos Aires y se mostró contrariado por la lenta resolución en otorgar una concesión y la exasperante falta de respuesta del Gobierno nacional.

ruta 11.jpg

"Si no van a reparar las rutas nacionales porque al presidente Milei no le interesa, porque no tienen plata o lo que fuere, al menos permitannos que lo hagamos nosotros con algunas rutas en muy mal estado. Caputo lo admite y están de acuerdo pero es un Gobierno que vive cambiando de funcionarios, en el área de Vialidad pasó eso, por lo que demora la concreción de esto", remarcó Enrico.

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe que se encuentran en un estado calamitoso y sobre las que se pretende que se otorgue una concesión para con la provincia son la Ruta Nacional 11 que corre de norte a sur en el centro de la provincia, la Ruta Nacional 33 en el tramo desde Rufino hasta Rosario y la ruta A012, la cual es una ruta portuaria cercana a Rosario, con lo que estiman un tramo de 1.000 kilómetros de ruta necesarios de reparar.

Sistema de peajes

Sobre el modo sobre el cual se pretende cristalizar la concesión hacia la provincia, Enrico manifestó: "Falta instrumentarlo, debe hacerse por decreto y tiene una vía bastante lenta. Nosotros dijimos que no podemos seguir con una infraestructura vial obsoleta de pozo en pozo, permitanos organizar un esquema de operación y mantenimiento de estas rutas y que lo hagamos como todos los países ordenados con un sistema de peaje".

"En estos 10 meses que llevamos de gestión cambiaron tres meses los funcionarios en Vialidad Nacional y es empezar de nuevo. Les hicimos estos planteos nuevamente y nos dijeron lo mismo que el ministro de Economía, tienen un debate por estas concesiones. Vamos a seguir pidiendo esto hasta tener una respuesta concreta, no hay fecha", concluyó el ministro.