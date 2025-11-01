Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Sábado soleado en Santa Fe: desde la próxima semana anticipan el regreso del calor intenso en la región

Para inicios de la próxima semana se esperan máximas que superen los 30 grados. El pronóstico para el resto del fin de semana.

1 de noviembre 2025 · 10:11hs
El fin de semana comienza con condiciones estables en Santa Fe y alrededores. Según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL (CIM-UNL), este sábado se observa el ingreso de aire más cálido desde el este/noreste, lo que genera un ascenso en las temperaturas y un aumento progresivo de la nubosidad hacia la tarde o noche.

Para el resto de la jornada se espera cielo despejado a parcialmente nublado, con vientos leves a moderados del sector este/noreste, que luego rotarán al sur. Las temperaturas oscilarán entre 15°C de mínima y 29°C de máxima.

El organismo prevé que durante las últimas horas del sábado comience a ingresar un frente frío débil, lo que podría inestabilizar las condiciones y favorecer la aparición de lloviznas o lluvias débiles dispersas durante el domingo.

Pronóstico para el comienzo de semana en Santa Fe

Para el domingo 2 de noviembre, el pronóstico indica cielo parcial nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales. Las temperaturas se mantendrán estables, con una mínima de 17°C y una máxima de 28°C, y vientos leves del sector sur.

Hacia el inicio de la próxima semana, las condiciones mejorarían gradualmente. El lunes 3 de noviembre se espera cielo parcial nublado, con temperaturas en leve ascenso —mínima de 17°C y máxima que podría alcanzar los 31°C— y vientos leves del este/noreste.

Santa Fe fin de semana Temperaturas
