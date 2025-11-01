Uno Santa Fe | Santa Fe | playas

Comienza la temporada de playas en Santa Fe: cuáles estarán habilitadas como balneario y cuáles como solarium

Según informaron desde la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente, la Playa de la Costanera Este será la única zona habilitada como balneario en Santa Fe.

1 de noviembre 2025 · 08:28hs
La Municipalidad de Santa Fe trabaja para que este sábado 8 de noviembre quede oficialmente inaugurada la temporada de playas 2025 en la ciudad. Como todos los años, el inicio marca el despliegue del operativo de seguridad, mantenimiento y servicios en los principales espacios costeros y recreativos de la ciudad.

Guardavidas y seguridad

Desde el municipio destacaron que el dispositivo contará con unos 100 guardavidas, distribuidos en tres turnos rotativos que cubrirán las distintas zonas de baño y solarium durante toda la jornada.

Según informaron desde la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente, la Playa de la Costanera Este será zona habilitada como balneario, con ingreso seguro al agua y presencia permanente de personal de guardavidas, sumado a los piletones de los Parques Garay y del Sur.

Espacios habilitados para la temporada 2025

Los lugares que estarán habilitados como balnearios permitiéndose el ingreso al agua son la playa de la Costanera Este y los piletones del Parque Garay y del Parque del Sur. Los espacios en los que solo se habilitará el balneario como solarium son: Espigón 1, Espigón 2, Playa Grande y dos playas nuevas sobre el Parque del Sur.

Además, los piletones del Parque del Sur y del Parque Garay estarán habilitados para el baño, con controles diarios de calidad del agua y mantenimiento municipal.

Ordenanza aprobada por el Concejo

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó una ordenanza que garantiza la continuidad de los servicios en los espacios públicos de la Costanera y prepara la ciudad para ser sede de los Juegos Suramericanos.

Por un lado, se autorizó al Ejecutivo municipal a prorrogar los contratos de concesión de los paradores N° 5 y 6 de la Costanera Este hasta el 31 de marzo de 2026.

En ese marco, el municipio deberá firmar los convenios específicos con los concesionarios, estableciendo el canon correspondiente o las obras nuevas como contraprestación.

Luz verde en el Concejo para la bajada pública de embarcaciones propuesta por Mudallel

Además, la norma habilita al Ejecutivo a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones para convocar a licitación pública de los paradores N° 1, 3, 5 y 6 de la Costanera Este y Oeste.

Estos espacios estarán destinados al desarrollo de actividades gastronómicas, turísticas, deportivas y culturales, con el objetivo de fortalecer la oferta recreativa de la ciudad.

El concejal Carlos Suárez destacó que con esta medida se “garantiza la provisión de los servicios para esta temporada estival”, mientras se planifica con tiempo la próxima etapa.

Ponen a punto sus playas para la temporada estival y los Juegos Suramericanos: licitan paradores y prorrogan concesiones

“El Ejecutivo deberá llamar a licitación antes del 31 de marzo, de forma tal que los adjudicatarios puedan realizar las obras necesarias y tener todo listo en septiembre, cuando Santa Fe será sede de los Juegos Suramericanos”, señaló.

El edil explicó que durante esas competencias, que incluirán pruebas náuticas en la laguna Setúbal, será clave contar con infraestructura adecuada para recibir al público. “Queremos que los paradores estén en condiciones no solo para ese evento internacional, sino también para el verano siguiente”, agregó.

El Concejo pide un informe al Ejecutivo sobre el avance de las obras proyectadas en el presupuesto 2025

La ordenanza también fija criterios ambientales y de sustentabilidad. En los pliegos se deberá incluir preservación del entorno natural, disposición responsable de residuos y efluentes, y la instalación de cestos para colillas de cigarrillos y carteles de concientización ambiental.

Además, se deberán respetar las vistas hacia la laguna y priorizar un diseño armonioso con el espacio público.

Finalmente, el municipio establecerá en los pliegos las obras nuevas o el canon a abonar por cada concesión, en proporción con la superficie, ubicación y potencial económico de cada parador.

