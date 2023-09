Sadop cruzó a los colegios privados por las cuotas: "Si reciben subsidios no pueden cobrar cualquier cosa"

Tras el reciente reclamo de los padres de los alumnos de La Salle Jobson por las excesivas cuotas que están pagando, desde Sadop indicaron que no hay explicación para tales subas. Pedro Bayúgar, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3, pidió el congelamiento de los aranceles de los colegios privados hasta fin de año.

"El incremento de las cuotas tiene que estar limitado de alguna manera porque si reciben subsidios no puede cobrar cualquier cosa. Desde el 2003 el Servicio Provincial de Enseñanza Privada, organismo que depende del Ministerio de Educación de la provincia, dispuso una serie de valores y topes de acuerdo al aporte estatal que recibe cada escuela. Un guarismo absolutamente caprichoso, arbitrario, no responde a ninguna realidad y lo peor es que tiene referencia con el salario del docente, cuando este no hace el costo educativo que podría justificar el incremento de las cuotas", resaltó el secretario.