San Cristóbal: denuncian que una escuela hizo recrear torturas de la dictadura a alumnos de 11 años

"Cuando mi hija sale de la escuela yo siempre le pregunto qué hizo, qué materias tuvo y cómo le fue. Me cuenta que fueron al colegio, que tuvieron una charla y luego me dice: «nos hicieron pasar a unos lugares donde estaban separados por cortinas, nos vendaron los ojos y nos dijeron que hagamos caso a todo lo que nos iban diciendo»".

Hubo nenes que salieron llorando de esa experiencia

"Los chicos entraban a estos lugares en grupos de hasta seis", continuó el relato de la madre de la niña en declaraciones a la emisora LT 10. La mujer, quien prefirió no dar su nombre y apellido, y resguardar su identidad, añadió: "Cuando les taparon los ojos les dijeron «tírense al piso». Los chicos se tiraron y ahí les rociaron la cara con agua, simularon pegarles con palos, sin pegarles pero se los tocó, y en ese momento les hicieron escuchar el audio de una persona que estaba sufriendo ese episodio".

"Cuando mi hija me cuenta esto, yo me quedé indignada, hacerlos pasar por esto y participar en una experiencia así a criaturas de 11 años me parece algo muy fuerte para recrear", añadió.

Destacó que "los chicos no tomaron dimensión de lo que estaban viviendo y mi hija no lo tomó mal, pero nosotros como padres lo hemos tomado muy mal". Al mismo tiempo, advirtió que "hubo nenes que salieron llorando de esa experiencia".

En esa línea, añadió: "Nos hemos enterado de que hubo nenes que no hicieron la experiencia porque vieron otros nenes salir llorando. No se trataba de solo esa estación, sino que había también otras estaciones muy fuertes que recreaban las torturas de la dictadura".

También comentó que se trataba de "un proyecto que se venía hablando desde mayo, que los directivos del Colegio Nacional, la Regional y el Ministerio (de Educación) estaban al tanto de esto".

"Me comuniqué con el Colegio y voy a tener reunión, me darán las explicaciones, pero dirán que ellos no son los responsables de lo que pasó", resaltó.

"En la nota que fue enviada a los padres decía que los chicos estaban invitados a una charla solamente. Nosotros debíamos firmar para autorizar, si se trataba de solamente una charla, no había porque oponerse. Nosotros lo que buscamos es que no vuelva a pasar y que el año que viene no se vuelva a repetir", finalizó.