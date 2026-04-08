Crimen en San Cristóbal: el Gobierno nacional confirmó que investigan "subculturas digitales violentas" y lo calificó como un hecho inédito

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el gobernador Maximiliano Pullaro, brindaron detalles de una investigación clave tras el ataque en una escuela

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, brindaron este martes una conferencia de prensa en la que dieron a conocer avances de una investigación clave en torno al crimen ocurrido en la ciudad de San Cristóbal .

El hecho, registrado el pasado 30 de marzo en la Escuela Nº 40 “Mariano Moreno”, dejó como saldo la muerte de un adolescente de 13 años y varios heridos , tras un ataque armado protagonizado por otro menor.

Durante su exposición, Monteoliva subrayó la necesidad de llevar adelante este tipo de investigaciones con estricto hermetismo. “Es fundamental trabajar con un nivel de reserva que permita llegar a resultados con celeridad, sin filtraciones inadecuadas”, sostuvo.

La funcionaria calificó el caso como “inédito” en el país y remarcó que, desde el primer momento, se desplegó un trabajo articulado entre la provincia de Santa Fe, la Policía Federal Argentina y organismos nacionales, con intercambio permanente de información.

“Estamos frente a la presencia de culturas o subculturas digitales en las que participan jóvenes y adolescentes, centradas en la fascinación por asesinatos y tiroteos masivos”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que estas comunidades virtuales —de alcance global— promueven patrones de conducta asociados al nihilismo y la misantropía, con expresiones que pueden derivar en la validación o ejecución de actos violentos.

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15 casos

Monteoliva reveló además que, en los últimos dos años, investigaciones desarrolladas por la Policía Federal en colaboración con el FBI permitieron detectar al menos 15 casos vinculados a estas dinámicas en Argentina, además de otros cuatro en análisis.

“Hay integrantes en el país de grupos transnacionales con estas características. Este fenómeno excede la territorialidad y requiere respuestas coordinadas”, señaló.

La ministra también planteó que el abordaje del problema debe ser integral y no limitarse únicamente al ámbito de la seguridad. “Esto involucra a todos: familias, escuelas, docentes y comunicadores. Cada uno tiene un rol en la prevención y en la respuesta”, expresó.

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