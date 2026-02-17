Comercio y hotelería pagarán menos Ingresos Brutos en Santa Fe: baja al 2,5% para pymes

La iniciativa es parte de la Ley Tributaria 2026, y tiene como objetivo aliviar costos y sostener el empleo

El Gobierno de la Santa Fe oficializó una reducción en la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los sectores de comercio y hotelería , que pasarán a tributar un 2,5% siempre que registren una facturación anual de hasta 180 millones de pesos . La medida forma parte de la Ley Tributaria 2026 y apunta a aliviar costos, sostener el empleo y fortalecer la actividad económica en todo el territorio provincial.

La decisión ya fue puesta en vigencia y representa una baja efectiva del impuesto , con impacto directo en la estructura de costos de pequeñas y medianas empresas vinculadas al consumo interno y al turismo.

Impacto en pymes y empleo

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el beneficio prioriza a los emprendimientos que constituyen una parte central del entramado productivo santafesino. Con esta reducción de Ingresos Brutos, los contribuyentes alcanzados comenzarán a tributar a una tasa menor, lo que mejora su competitividad en un contexto económico desafiante.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que la provincia continúa avanzando con su esquema de reducción de impuestos: “Acompañamos al comercio y a la hotelería con una baja concreta de Ingresos Brutos para quienes facturan hasta 180 millones de pesos al año”, señaló.

En la misma línea, el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, subrayó que la iniciativa busca aliviar la carga impositiva de sectores que generan empleo en cada localidad de la provincia.

A quiénes alcanza el beneficio

La alícuota reducida del 2,5% está destinada a contribuyentes inscriptos en actividades de comercio y hotelería que no superen el tope de facturación anual establecido en 180 millones de pesos.

Según detallaron desde el Ministerio de Economía, la aplicación del beneficio será automática, ya que se basa en información fiscal disponible en los registros provinciales. De esta manera, se garantiza un esquema más simple, previsible y equitativo, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

La reglamentación fija criterios claros para acceder al beneficio y prevé una estrategia de difusión en conjunto con cámaras empresarias y entidades representativas, para asegurar que todos los contribuyentes conozcan el alcance de la medida.

