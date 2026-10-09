Santa Fe alcanzó en 10 meses el récord histórico de donación de órganos de todo un año

Con un nuevo operativo realizado este jueves en el Hospital de Venado Tuerto, Santa Fe alcanzó la marca histórica de 98 donaciones en un año, establecida en 2025. El proceso permitió la donación de hígado, riñones y tejidos, posibilitando así al menos tres trasplantes.

Santa Fe alcanzó este jueves los 98 procesos de donación de órganos en lo que va del año, igualando el récord histórico registrado a lo largo de todo 2025 . El operativo se llevó adelante en el Hospital Venado Tuerto “Dr. Alejandro Gutiérrez” , con la intervención de los equipos del efector y del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) , y permitió la ablación de hígado, riñones y tejidos , que posibilitarán al menos tres trasplantes.

El proceso comenzó el miércoles, cuando se notificó la existencia de un potencial donante y un equipo de Cudaio se trasladó a Venado Tuerto para realizar el diagnóstico correspondiente. Este jueves se completaron las evaluaciones y la identificación de receptores, para luego llevar adelante el procedimiento de ablación.

La directora de Cudaio, Cecilia Andrada, destacó el impacto de este hito y explicó que “alcanzar esta marca histórica cuando todavía no estamos a mediados de octubre refleja el compromiso marcado que tienen el gobernador, Maximiliano Pullaro, y nuestra ministra de Salud, Silvia Ciancio, para impulsar la donación de órganos”.

“Habíamos alcanzado un récord histórico en 2025; también realizamos el primer proceso de donación en asistolia que permitió la ablación de corazón en un adulto en Latinoamérica y hoy estamos alcanzando nuevamente una marca histórica”, valoró Andrada.

A su turno, el director del Hospital Venado Tuerto “Dr. Alejandro Gutiérrez”, Juan Ferrer, aseguró que “estamos muy orgullosos por haber concretado un nuevo proceso de ablación. Este es el segundo que realizamos en una semana, un hecho que reafirma nuestro compromiso como hospital promotor de la donación de órganos”.

Asimismo, destacó el compromiso del equipo del Hospital Alejandro Gutiérrez para llevar adelante estos operativos, “que requieren mucha coordinación, dedicación y profesionalismo”. Por último, el director también agradeció “el acompañamiento de Cudaio en estas intervenciones”.

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Santa Fe consolida su liderazgo nacional

De esta manera, Santa Fe se afianza, por segundo año consecutivo, como la segunda jurisdicción del país en materia de donación de órganos, con una proyección que anticipa registros de impacto histórico para el cierre de este año.

Al respecto, la directora de Cudaio, Cecilia Andrada, analizó que “estos resultados ponen de relieve la importancia del trabajo articulado que llevan adelante el Ministerio de Salud, Cudaio, los hospitales de tercer nivel y los establecimientos de menor complejidad, que integran la red de derivación provincial, así como el compromiso de los equipos de salud que intervienen en cada proceso de donación”.