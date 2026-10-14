El brigadier Estanislao López ya es Héroe Nacional: promulgaron la ley que reivindica su legado federal

La Ley Nacional 27.827 reconoce formalmente al prócer santafesino como Héroe Nacional y destaca su papel en la construcción del federalismo argentino. La promulgación fue celebrada en Santa Fe, donde también se anunciaron nuevas iniciativas para difundir su legado.

La ley que declara al brigadier general Estanislao López como Héroe Nacional fue promulgada el 9 de octubre de 2026 y ya se encuentra en vigencia. La normativa, identificada como Ley Nacional 27.827, reconoce formalmente la trayectoria del caudillo santafesino y su papel en la construcción del federalismo argentino.

El anuncio se realizó este miércoles durante un encuentro en el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Santa Fe, donde referentes institucionales y políticos brindaron detalles sobre el recorrido legislativo de la iniciativa y la trascendencia del reconocimiento para la provincia y el país.

El proyecto tuvo su origen en una propuesta presentada en 2024 por el entonces diputado nacional Roberto Mirabella, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Posteriormente, la iniciativa avanzó en el Senado con el impulso de la senadora nacional Carolina Losada, quien profundizó en los fundamentos históricos vinculados con la figura de López y su aporte a la organización federal de la Argentina.

Durante la conferencia, los participantes destacaron el valor histórico y político del reconocimiento y señalaron la importancia de profundizar la difusión de su legado, vinculado con el federalismo, la soberanía y los valores republicanos.

Estanislao López, un padre fundador de la Argentina federal

El coordinador de Gabinete de la Municipalidad de Santa Fe, Víctor Hadad, destacó la relevancia institucional de la promulgación y sostuvo que la figura del brigadier constituye una referencia para pensar el presente y el futuro del país.

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“Para la Municipalidad de Santa Fe se trata del acto administrativo, jurídico, legislativo más importante, probablemente, que haya sucedido alguna vez”, expresó. En ese sentido, afirmó que buscar respuestas en la historia argentina implica volver sobre el legado de López.

Hadad también hizo hincapié en la participación del caudillo santafesino en la construcción de acuerdos entre las provincias. “López fue, probablemente, el silenciado padre fundador de la República Argentina. Nadie firmó tantos pactos. López, entre 1818 y 1831, firmó 23 pactos y tratados interprovinciales”, señaló.

Además, consideró que la declaración representa una reivindicación histórica de quien tuvo un papel central en la consolidación del federalismo.

El reconocimiento y las nuevas iniciativas educativas

Por su parte, el presidente del Instituto Lopeciano de Estudios Federales, Ariel Fernández, celebró la entrada en vigencia de la norma y destacó el trabajo colectivo que permitió alcanzar este reconocimiento.

“Hoy nos reunimos en esta conferencia de prensa con la alegría y con el orgullo que sentimos cuando la justicia histórica se abre paso”, manifestó. Luego, remarcó que la ley declara formalmente Héroe Nacional al brigadier general y lo consagra como Patriarca del Federalismo Argentino.

Fernández también anunció la finalización del trayecto de actualización académica sobre Estanislao López, Santa Fe y el Federalismo. Se trata de un programa intensivo de 200 horas cátedra desarrollado en convenio con la Universidad Católica de Santa Fe.

Según explicó, la propuesta buscó extender el conocimiento sobre la historia y la doctrina federal a distintos puntos del país. Además, anticipó que el año próximo se avanzará con una diplomatura vinculada con la temática.

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En ese marco, invitó a la ciudadanía a participar de las actividades previstas para el 22 de noviembre, cuando se celebrará la fiesta del brigadier en el marco de los 240 años de su nacimiento, junto con la tradicional marcha de las antorchas.

Roberto Mirabella destacó el legado republicano y la soberanía

El exdiputado nacional Roberto Mirabella, impulsor del proyecto original, resaltó la vigencia de las ideas de López y su relevancia más allá de las diferencias partidarias.

“Rescato tres cosas que son muy vigentes hoy en la Argentina. Hablar de López es hablar precisamente de quién fue el constructor de la patria federal, el patriarca de la federación, el padre de la federación fue López. Hablar de López es hablar de los valores republicanos que más que nunca necesitamos sostener hoy en la Argentina”, afirmó.

Por último, sostuvo que la figura del brigadier trasciende las divisiones políticas y destacó su vínculo con la defensa de la soberanía nacional. En particular, señaló que López fue uno de los primeros dirigentes en reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

La promulgación de la Ley 27.827 formaliza así un reconocimiento nacional a Estanislao López y abre una nueva etapa para la difusión de su trayectoria y de su aporte a la historia del federalismo argentino.